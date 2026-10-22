La F1 intervient avant une nouvelle guerre technologique sur les jantes

La FIA a décidé de mettre un terme à une nouvelle piste de développement technique qui aurait pu entraîner une véritable course aux dépenses entre les écuries de Formule 1. Depuis le retour de la liberté de conception des jantes en 2026, les constructeurs ont découvert des gains de performance importants en exploitant leur influence sur la température des pneumatiques. Mais la possibilité de développer des jantes spécifiques aux qualifications, différentes de celles utilisées en course, a poussé la fédération à intervenir.

La réglementation technique introduite en 2026 a ouvert plusieurs nouveaux domaines de développement aux écuries de Formule 1. Parmi eux, la conception des jantes est rapidement devenue un sujet particulièrement intéressant pour les ingénieurs. Après plusieurs saisons durant lesquelles les équipes devaient utiliser des jantes standardisées, les nouvelles règles leur ont redonné la possibilité de développer leurs propres modèles.

Cette liberté a ouvert un nouveau champ de recherche aérodynamique et thermique, avec un objectif essentiel : améliorer le contrôle de la température des pneumatiques. Les constructeurs ont rapidement compris que les caractéristiques des jantes pouvaient influencer sensiblement le comportement des gommes, aussi bien sur un tour rapide qu’au cours d’un relais prolongé.

Mais cette évolution a également fait naître des inquiétudes au sein de la FIA, qui redoutait de voir les écuries développer des solutions toujours plus spécialisées et coûteuses.

Ferrari et McLaren ont montré l’intérêt des nouvelles jantes

Au fil de la saison, plusieurs équipes ont introduit des évolutions dans ce domaine afin d’améliorer l’exploitation de leurs pneumatiques. Ferrari a notamment présenté de nouvelles jantes à l’occasion du Grand Prix de Barcelone. Ces éléments avaient pour objectif d’améliorer le refroidissement à l’arrière de la monoplace, afin de mieux maîtriser la température des pneumatiques.

Cette évolution avait contribué aux progrès de la Scuderia lors du week-end espagnol, conclu par la victoire de Lewis Hamilton.

L’intérêt de cette solution n’est pas passé inaperçu dans le paddock. D’autres équipes ont ensuite travaillé sur leurs propres conceptions de jantes, cherchant à exploiter les avantages offerts par cette liberté réglementaire. McLaren s’est notamment distinguée par une approche visant à mieux faire monter en température ses pneumatiques avant, tout en améliorant le refroidissement des gommes arrière.

Cette différence de philosophie illustre les possibilités offertes aux constructeurs, chaque équipe pouvant chercher à corriger les caractéristiques thermiques particulières de sa monoplace. La conception des jantes est ainsi devenue un outil supplémentaire pour agir sur l’équilibre général de la voiture et sur l’exploitation des pneumatiques.

Le manufacturier de la Formule 1, Pirelli, a rapidement constaté l’importance prise par ces nouveaux développements. Dès le début de la saison, les données recueillies ont montré que les différentes conceptions de jantes pouvaient modifier de manière significative les températures de fonctionnement des pneumatiques.

Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli, a confirmé l’ampleur de ces variations.

"C’est une variation assez importante. Ce que nous avons constaté cette année, c’est que, de manière générale, les températures en conditions stabilisées sont beaucoup plus basses que par le passé. Cela s’explique par le fait que la jante refroidit pratiquement l’ensemble de la roue, ainsi que les pneumatiques eux-mêmes."

Ces observations ont confirmé que les jantes ne représentaient plus simplement un élément mécanique destiné à supporter le pneumatique. Elles sont devenues un véritable levier de performance, capable d’influencer la gestion thermique des gommes. Or, dans une Formule 1 où l’exploitation de la bonne fenêtre de température reste déterminante, les gains potentiels peuvent être considérables.

Les progrès réalisés par plusieurs équipes au cours de la saison laissaient ainsi présager une intensification des développements pendant l’hiver, en préparation du championnat 2027.

Le risque de voir apparaître des jantes réservées aux qualifications

C’est précisément cette perspective qui a poussé la FIA à intervenir. La fédération craignait que certaines écuries ne décident d’investir massivement dans deux conceptions distinctes de jantes, chacune optimisée pour un usage particulier.

La première aurait été destinée aux qualifications, avec pour objectif de maximiser les performances des pneumatiques sur un seul tour lancé. Les ingénieurs auraient notamment pu chercher à accélérer la montée en température des gommes avant ou arrière afin d’obtenir un meilleur équilibre de la monoplace au moment de réaliser un tour rapide.

La seconde conception aurait été réservée à la course, avec une philosophie différente. Sur un relais de plusieurs tours, l’objectif principal consiste généralement à limiter la surchauffe des pneumatiques et à préserver leurs performances le plus longtemps possible. Des jantes favorisant davantage le refroidissement auraient donc pu être privilégiées pour les Grands Prix.

Cette distinction entre les besoins des qualifications et ceux de la course aurait pu entraîner une nouvelle course au développement. Les équipes disposant des ressources nécessaires auraient été incitées à concevoir, fabriquer et tester plusieurs solutions spécifiques, dans l’espoir de gagner quelques dixièmes de seconde.

La FIA a donc préféré intervenir avant que cette stratégie ne devienne une pratique incontournable. Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a approuvé cette semaine une modification du règlement 2027 destinée à empêcher le développement de jantes exclusivement réservées aux qualifications.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le début de la prochaine saison. Elles imposent l’utilisation d’une "spécification unique" de jantes à partir du moment où la monoplace entre dans la période précédant le parc fermé, avant une course Sprint ou un Grand Prix.

Concrètement, les équipes devront conserver les mêmes spécifications de jantes avant et arrière entre les qualifications et la course. Il ne sera donc plus possible d’utiliser une conception optimisée pour un tour rapide, puis de la remplacer par une autre spécifiquement destinée à mieux gérer les pneumatiques sur la distance d’un Grand Prix. Cette obligation s’appliquera aussi bien aux week-ends traditionnels qu’aux épreuves comprenant une course Sprint.

Le règlement apporte également une précision importante concernant le moment où une jante est considérée comme ayant été utilisée. Une jante sera officiellement réputée utilisée dès lors qu’une monoplace aura quitté la voie des stands avec cet élément monté sur la voiture. Cette définition doit permettre d’éviter toute ambiguïté sur l’application de la nouvelle restriction.

L’objectif de cette modification n’est pas de supprimer la liberté de conception des jantes introduite en 2026. Les équipes conserveront la possibilité de développer leurs propres solutions et de rechercher des gains de performance grâce à une meilleure gestion thermique des pneumatiques. En revanche, elles devront désormais privilégier des conceptions suffisamment polyvalentes pour répondre aux exigences des qualifications comme à celles de la course.