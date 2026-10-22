Le Grand Prix du Mexique restera-t-il en F1 après 2028 ?

Alors que son contrat avec la Formule 1 court encore jusqu’en 2028, le Grand Prix de Mexico envisage déjà de prolonger sa présence au calendrier du championnat du monde. Les organisateurs mexicains se montrent particulièrement optimistes quant à la possibilité de conclure un nouvel accord avec les dirigeants de la discipline. Federico González, directeur de l’épreuve, estime que les discussions pourraient aboutir dès la fin de cette année ou au début de 2027. Il met notamment en avant la satisfaction de la F1, la qualité de l’organisation et les retombées économiques et touristiques de l’événement.

L’avenir du Grand Prix de Mexico semble s’inscrire dans la durée. Bien que l’épreuve bénéficie déjà d’un contrat lui garantissant une place au calendrier jusqu’en 2028, ses organisateurs souhaitent poursuivre leur collaboration avec la Formule 1 au-delà de cette échéance.

L’accord actuellement en vigueur, signé en 2025, couvre les éditions 2026, 2027 et 2028 de la course organisée sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Les responsables mexicains disposent donc encore de deux saisons sous contrat après l’édition de cette année, mais les premières perspectives concernant une nouvelle prolongation apparaissent encourageantes.

Interrogé par l’agence de presse espagnole EFE, Federico González, directeur du Grand Prix de Mexico, a confirmé que les discussions devraient progresser dans les prochains mois.

"Je pense que nous avons de bonnes chances de renouveler notre contrat, même si nous confirmerons cela à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine."

L’optimisme des organisateurs repose notamment sur la qualité des relations entretenues avec les dirigeants de la Formule 1.

Selon Federico González, le championnat se montre particulièrement satisfait de l’organisation de l’événement mexicain et de l’accueil réservé aux équipes, aux pilotes et aux spectateurs. La ville de Mexico partage également cette appréciation positive, notamment en raison des bénéfices associés à la présence du Grand Prix.

"Nous entretenons de très bonnes relations avec la Formule 1. Ils sont très satisfaits du Grand Prix de Mexico, et la ville l’est également."

Au-delà de la compétition sportive, les organisateurs considèrent que "l’épreuve représente un outil important pour promouvoir le Mexique à l’international."

"La visibilité offerte par la Formule 1 contribue notamment à renforcer l’attractivité touristique du pays et à générer des retombées économiques pour la capitale."

González estime que ces différents avantages expliquent l’intérêt partagé pour une poursuite de l’événement.

"Oui, en tant que plateforme de promotion et de rayonnement du Mexique dans le monde, cela fonctionne pour nous tous."

Malgré sa volonté d’obtenir une nouvelle prolongation, Federico González ne ressent aucune urgence particulière, même si de nouveaux pays rejoignent le championnat à vitesse grand V ! Le contrat actuel garantit déjà la tenue des éditions 2027 et 2028, ce qui laisse suffisamment de temps aux différentes parties pour poursuivre leurs échanges.

Le directeur de l’épreuve considère surtout que la réputation acquise par le Grand Prix de Mexico constitue un atout important dans les négociations.

"La Formule 1 nous considère comme une référence pour notre organisation et notre manière d’accueillir les gens."

"Je pense que cela nous donne la tranquillité d’esprit nécessaire pour croire que nous continuerons à avoir un Grand Prix pendant de nombreuses années."