Ferrari recrute un spécialiste des moteurs Mercedes F1... pour son châssis

Ferrari poursuit le renforcement de ses effectifs techniques avec l’arrivée d’un ingénieur expérimenté en provenance de Mercedes F1. Jasper van Schaick, qui a passé près de huit années au sein du département des groupes propulseurs de l’écurie allemande, a rejoint Maranello pour occuper un poste de spécialiste des systèmes du véhicule au sein du département châssis. Un recrutement intéressant pour la Scuderia, qui cherche à améliorer ses performances face à ses rivales et pourra désormais compter sur un technicien habitué à travailler à l’interface entre le moteur et la monoplace.

La Scuderia Ferrari continue d’attirer des compétences techniques issues de ses principaux concurrents en Formule 1.

Sa dernière recrue est Jasper van Schaick, un ingénieur qui travaillait jusqu’à présent pour Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), la division chargée de la conception et du développement des groupes propulseurs de Mercedes.

Le Néerlandais a officiellement rejoint Ferrari en octobre 2026, où il occupe désormais le poste de spécialiste des systèmes du véhicule au sein du département châssis.

Son arrivée représente un renfort dans un domaine particulièrement important pour les monoplaces actuelles, où l’intégration du groupe propulseur, des systèmes mécaniques et du châssis joue un rôle essentiel dans la recherche de performances.

Jasper van Schaick avait intégré Mercedes-AMG High Performance Powertrains en 2018, au moment où l’écurie allemande poursuivait sa domination de la Formule 1. Il y a d’abord occupé un poste d’ingénieur mécanique pendant six ans, entre 2018 et 2024. Durant cette période, il a participé à la conception des différents systèmes des groupes propulseurs de Formule 1, tout en collaborant avec le département chargé du châssis.

Cette double expérience lui a permis de développer une connaissance des interactions entre les éléments mécaniques du moteur et leur intégration dans la monoplace.

En septembre 2024, il a évolué vers un poste d’ingénieur concept au sein de Mercedes HPP. Dans ces fonctions, il était chargé de développer de nouvelles idées et solutions techniques pour les groupes propulseurs de l’écurie allemande, tout en poursuivant son travail avec les ingénieurs du département châssis.

Son parcours chez Mercedes a notamment coïncidé avec les titres mondiaux remportés par Lewis Hamilton en 2018, 2019 et 2020. Il était également présent durant la période où le Britannique est devenu le pilote comptant le plus grand nombre de victoires en Grand Prix dans l’histoire de la Formule 1.

Après près de huit années passées au sein de cette structure, van Schaick a donc choisi de poursuivre sa carrière à Maranello. Ce transfert lui permet notamment de retrouver Lewis Hamilton, qui a quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari lors de la saison 2025.

Le septuple champion du monde a connu des débuts particulièrement compliqués avec la Scuderia. Sa première campagne en rouge s’est achevée sans le moindre podium en Grand Prix, une situation inhabituelle pour un pilote de son palmarès. Les difficultés rencontrées l’avaient parfois conduit à remettre publiquement en question ses propres capacités, alors que les performances de Ferrari ne répondaient pas aux attentes.

La saison 2026 a toutefois marqué une amélioration notable pour Hamilton. Le Britannique a notamment décroché sa première victoire avec Ferrari lors du Grand Prix de Barcelone, mettant fin à une longue attente depuis son arrivée à Maranello. Il a néanmoins continué, à plusieurs reprises ces derniers mois, à exprimer sa frustration concernant le rythme de la Scuderia par rapport à ses principales rivales.

L’arrivée de Jasper van Schaick s’inscrit dans les efforts de Ferrari pour renforcer ses compétences techniques et poursuivre le développement de ses futures monoplaces. Son expérience au sein de Mercedes HPP pourrait notamment être précieuse dans les domaines liés à l’intégration du groupe propulseur et aux interactions entre les différents systèmes du véhicule.

Il reste toutefois à déterminer dans quelle mesure cette nouvelle recrue pourra contribuer aux progrès de l’écurie, compte tenu des délais nécessaires pour développer et intégrer de nouvelles solutions techniques.

Sur le plan sportif, Ferrari aborde le Grand Prix des États-Unis dans une position intéressante, mais avec plusieurs enjeux importants au classement. Avant le rendez-vous d’Austin, Lewis Hamilton occupe la troisième place du championnat du monde des pilotes avec 229 points.

Le Britannique possède une avance relativement réduite sur Max Verstappen. Grâce à ses deux victoires consécutives en Malaisie et à Singapour, le pilote Red Bull est revenu à seulement huit points de Hamilton.

La lutte pour la troisième place du championnat pourrait donc s’intensifier au cours des dernières manches de la saison. Si Hamilton parvenait à conserver cette position jusqu’à la fin de l’année, il signerait son meilleur classement final au championnat depuis 2023. Un résultat qui confirmerait les progrès réalisés après une première saison particulièrement difficile sous les couleurs de Ferrari.

La bataille est moins serrée au championnat du monde des constructeurs. Avant le Grand Prix des États-Unis, Ferrari occupe la deuxième place avec 444 points. La Scuderia dispose d’une avance de 105 points sur McLaren, troisième du classement. Mais la situation reste particulièrement serrée derrière elle, puisque McLaren ne possède que sept points d’avance sur Red Bull.