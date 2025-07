Hülkenberg, ’inondé’ de messages après son podium, vise la 5e place au championnat pour Sauber

Nico Hülkenberg a admis que les réactions après son premier podium en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne avaient été « impressionnantes » et que Sauber avait toutes les chances de décrocher la cinquième place du championnat.

Pour son 239e départ, Hülkenberg est monté sur le podium pour la première fois en Grand Prix plus tôt ce mois-ci à Silverstone, après avoir survécu aux caprices de la météo et à la pression tardive du septuple champion du monde Lewis Hamilton pour décrocher un résultat aussi populaire qu’improbable.

Avant le Grand Prix de Belgique ce week-end, Hülkenberg a révélé avoir été inondé de centaines de messages après cet exploit, mais que se défaire de l’image de n’avoir jamais atteint le podium n’était "pas une chose qui me préoccupait" auparavant.

"C’était agréable d’avoir un peu de temps après pour savourer pleinement l’instant et de ne pas se précipiter sur le prochain Grand Prix, donc le timing était parfait," a déclaré Hülkenberg ce jeudi à Spa.

"Une course incroyable dans ces conditions, très délicates, mais nous avons pris les bonnes décisions et nous nous sommes récompensés en partant de la dernière place, ce qui était assez fou et spécial. Le bilan a également été bouleversant : les retours et les réponses que nous avons reçus, plus de 700 messages. Il m’a fallu une bonne semaine pour tout gérer, mais c’était agréable de voir tout cela."

L’Allemand a également confirmé avoir visité l’usine Sauber en Suisse afin de profiter de ce moment avec ceux qui n’étaient pas venus à Silverstone.

"Je pense qu’il était important d’y aller, de savourer ce moment et de le partager avec toute l’équipe de l’usine, et pas seulement celle en piste. C’était de bons souvenirs, des émotions incroyables pour nous, et j’espère que cela nous motivera pour le reste de la saison."

Sauber a affiché une belle forme ces derniers temps, marquant plus de points lors des quatre dernières courses que Red Bull grâce à la série de points de Hülkenberg, tandis que son coéquipier Gabriel Bortoleto a inscrit ses premiers points en Autriche.

L’équipe, qui deviendra Audi à partir de 2026, est donc sixième au championnat constructeurs, mais à seulement 18 points de Williams, alors que la saison de F1 entre dans sa seconde moitié, à 12 courses de la fin.

"Je pense qu’il ne faut pas oublier que samedi [à Silverstone], les deux voitures étaient juste en Q1 et que la situation n’était pas terrible. Si la course avait été sèche, le résultat aurait été totalement différent," a admis Hülkenberg.

"Il ne faut jamais oublier cela, mais depuis Barcelone, nous avons assurément pris de l’élan. Nous avons fait un grand pas en avant avec la voiture, et surtout lors des longs relais, nous avons maintenant une bonne voiture de course et nous pouvons faire quelque chose même sans être au meilleur niveau sur un tour."

"Je pense que beaucoup d’équipes peuvent viser la 5e place au championnat. Toutes les équipes du milieu de tableau ont probablement une chance, une chance réaliste. Cela dépendra toujours un peu de la piste, peut-être de qui sera le plus compétitif ce week-end, mais j’ai le sentiment que nous sommes tous dans une bataille très serrée."