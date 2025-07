Spa-Francorchamps ’n’est plus pareil’ pour Gasly depuis 2019

Pierre Gasly est toujours partagé dans sa joie de revenir à Spa-Francorchamps chaque année. Car même s’il adore ce circuit et le Grand Prix de Belgique, le pilote Alpine F1 y a le souvenir du décès de son ami Anthoine Hubert, en 2019 dans un accident de Formule 2.

Le lien qui unissait Gasly à Hubert était profond, forgé au fil des années passées à courir ensemble dans leur jeunesse. Cette perte a laissé une marque indélébile, et le Français s’est donné pour mission personnelle d’honorer la mémoire de son ami.

Chaque année, il organise une course en hommage à Hubert et dépose des fleurs à l’endroit même où le jeune espoir a perdu la vie. Ces gestes de commémoration ne sont pas seulement pour lui-même, mais aussi pour l’ensemble de la communauté du sport automobile et les familles qui partagent les hauts et les bas de ce sport.

"C’est vraiment un sentiment mitigé de revenir ici à chaque fois" a déclaré Gasly. "Quand j’étais enfant, je disais toujours que c’était mon circuit préféré. C’est là que j’ai remporté ma première victoire en F4, sous la pluie."

Connu pour son tracé sélectif mais rythmé par ses virages à grande vitesse, Spa reste l’un des circuits préférés des pilotes, et Gasly ne fait pas exception : "C’est l’un des plus beaux circuits. C’est le genre de circuit qui a beaucoup de rythme. Dans la voiture, il y a un rythme qui est vraiment unique à Spa."

"Maintenant, bien sûr, avec ce qui s’est passé, chaque fois que je reviens ici, ce n’est plus pareil. C’est quelque chose d’unique à cet endroit. C’est un sentiment étrange. Je ne peux pas dire d’un côté que c’est un circuit que j’adore, où j’adore piloter, et de l’autre côté, je sais que que je le veuille ou non, chaque fois que je reviens..." a-t-il poursuivi sans terminer.

Gasly confirme l’importance pour lui de se rappeler au souvenir de son ami disparu : "Pour moi, je pense que c’est très important. En fin de compte, nous faisons tous partie de la famille du sport automobile."

"Je pense que tous les pilotes, qu’ils soient en F1, F2, F3, ou tous les pilotes professionnels et amateurs, sont conscients des sacrifices et des efforts nécessaires pour faire ce que nous faisons aujourd’hui. Nous sommes tous conscients des risques que nous prenons."

"Et au final, ce sont les pilotes, mais aussi les familles, les parents, les frères, les sœurs, etc. qui font également partie de cette histoire. C’est une petite famille, tout le monde se connaît. Quand des choses comme ça arrivent, c’est toute une famille, toute une communauté sportive qui est touchée et affectée."

Cela rappelle aussi à quel point le danger est inhérent à cette activité : "Il est important de s’en souvenir, afin de vraiment promouvoir le respect entre nous et de ne pas oublier que c’est un sport dangereux. Nous l’aimons, mais en fin de compte, c’est toujours un sport dangereux. Il est important que le respect passe avant tout entre nous."

Le Français a aussi commenté sa sixième place de Silverstone, meilleur résultat d’une saison difficile : "C’est un très bon résultat qui est venu au moment où l’on en avait besoin, lors de la course à domicile de l’équipe."

"C’est une saison difficile, le peloton est serré et on a décidé très tôt de se tourner vers 2026. On essaie de livrer chaque week-end la meilleure bataille possible, et la météo britannique nous a bien aidés. C’était difficile, les essais libres montraient que ce serait très compliqué et on a eu notre meilleur résultat de la saison.