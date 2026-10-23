Hülkenberg déclare son ’amour’ pour le COTA et veut ’saisir les opportunités’ à Austin

Nico Hülkenberg a connu une saison à deux facettes, avec aucun point marqué lors des dix premières courses, jusqu’à la dernière course avant la pause estivale. Mais depuis le GP de Hongrie, soit sept week-ends, le pilote Audi F1 a inscrit des points à quatre reprises et totalise 13 unités au classement. Mais selon lui, il n’était pas particulièrement en difficulté en début d’année.

En effet, Hülkenberg rappelle qu’il a plusieurs fois été proche de marquer des points, notamment avec une habitude de terminer en 11e place, mais aussi que des problèmes l’en ont empêché alors qu’il avait parfois les performances suffisantes.

"La Hongrie était un tournant, on aurait pu marquer des points souvent avant mais on avait toujours quelque chose qui nous en empêchait. Mais je suis globalement heureux, on a fait des progrès, on a lancé une bonne dynamique. On fait six courses en sept semaines, ça va être épicé, mais on verra ce qu’on peut faire" a déclaré l’Allemand.

"Il n’y a aucune garantie, le milieu de peloton est très serré, et il faudra voir comment ça se déroule pour nous. J’adore Austin, c’est mon circuit préféré, et je pense que le triplé de courses qui arrive est l’un des meilleurs. Je vais juste en profiter et essayer de faire au mieux."

"Le circuit est génial, il y a des changements de dénivelés, le secteur 1 est très dynamique, avec des changements de direction, le secteur 2 est plus lent et technique, mais pour moi c’était l’amour au premier regard en 2012 quand on est venus, et je l’adore depuis."

Audi peut encore aller chercher Haas au championnat, avec seulement sept points de retard, et même s’il ne sait pas à quel point ce sera possible, Hülkenberg semble promettre que tout sera fait pour y parvenir.

"On verra si c’est une grosse bataille, mais l’objectif est de terminer septième plutôt que huitième. On va essayer de maximiser le week-end pour saisir toutes les opportunités qui se présentent, je pense que c’est possible, tout est jouable."

"La performance est bonne, on a une bonne dynamique qui est en train d’être bâtie, on doit rester propres sur le plan de la fiabilité, sur la technique et dans l’opérationnel, et on verra si on parvient à faire quelque chose ou non."