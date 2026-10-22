Horner refroidit la piste Alpine mais entretient le mystère sur Aston Martin F1

Christian Horner n’a pas définitivement tourné la page de la Formule 1, mais son éventuel retour dans le paddock semble encore loin de se concrétiser. L’ancien patron de Red Bull, dont le nom a été associé à plusieurs écuries depuis son départ, a notamment pris ses distances avec la piste Alpine, pourtant évoquée dans le cadre d’un possible investissement au capital de l’équipe française. Le Britannique assure rester attentif aux opportunités, sans chercher activement un poste, et continue de privilégier un projet qui lui permettrait de devenir actionnaire d’une écurie plutôt que de simplement reprendre des fonctions de dirigeant.

Christian Horner continue d’entretenir le suspense autour de son avenir en Formule 1. Après avoir dirigé Red Bull pendant deux décennies, le Britannique n’exclut pas de revenir dans la discipline, mais ne semble pas disposé à accepter n’importe quelle proposition.

Ces derniers mois, plusieurs destinations potentielles ont été évoquées, notamment Alpine, Ferrari et Aston Martin. La piste Alpine avait particulièrement retenu l’attention en raison de discussions concernant une éventuelle prise de participation dans l’écurie française.

Horner avait été associé à un groupe d’investisseurs intéressé par le rachat des 24 % du capital détenus par Otro Capital.

Alpine avait d’ailleurs confirmé plus tôt cette année que l’ancien dirigeant de Red Bull figurait parmi les parties ayant manifesté leur intérêt pour cette participation.

Flavio Briatore avait toutefois rappelé à plusieurs reprises que les éventuelles négociations concernaient directement les actionnaires, et non l’équipe de course elle-même.

Mais les dernières déclarations de Horner laissent désormais entendre que cette possibilité ne constitue pas, à ses yeux, une perspective particulièrement concrète.

Interrogé par Sky Sports, Christian Horner a reconnu qu’il pourrait envisager un retour en Formule 1 si un projet suffisamment intéressant se présentait.

Il a néanmoins pris soin de préciser qu’il ne considérait pas Alpine comme une destination répondant actuellement à ses attentes.

"Il y a actuellement onze équipes en Formule 1. Si la bonne opportunité se présentait au sein d’une équipe, je l’examinerais certainement très sérieusement. Mais ici et maintenant, je ne vois pas cette opportunité chez Alpine."

Une déclaration qui refroidit sensiblement les spéculations autour d’une éventuelle arrivée du Britannique à Enstone.

Horner ne ferme pas complètement la porte à un retour dans la discipline, mais souligne qu’il n’a aucune nécessité de précipiter sa décision.

"Si une opportunité se présente, je l’étudierai certainement avec beaucoup d’attention. Mais si cela ne se produit pas, cela me convient également."

Le refroidissement de la piste Alpine réduit encore le nombre de destinations qui paraissent envisageables pour Christian Horner.

L’ancien dirigeant de Red Bull avait récemment tenu un discours similaire concernant Ferrari, une autre écurie avec laquelle son nom avait été associé.

Dans ce cas, ce n’est pas nécessairement l’intérêt sportif du projet qui pose problème, mais plutôt la nature du rôle qu’il souhaiterait occuper.

Horner a en effet expliqué qu’un éventuel retour en Formule 1 devrait idéalement s’accompagner d’une participation au capital de l’équipe concernée. Une condition qui semble difficilement compatible avec la structure de propriété de Ferrari.

"Ce serait avec une participation au capital, et Ferrari ne va pas vendre d’actions," avait-il expliqué.

Aston Martin figure également parmi les équipes régulièrement citées comme une destination potentielle pour Christian Horner.

L’écurie britannique poursuit son développement sous l’impulsion de Lawrence Stroll et dispose notamment d’Adrian Newey, l’ancien directeur technique de Red Bull.

Mais les relations difficiles entre Horner et Newey durant la dernière période de leur collaboration pourraient compliquer un éventuel rapprochement.

Les deux hommes ont longtemps travaillé ensemble chez Red Bull, contribuant aux nombreux succès de l’équipe, avant que leur relation ne se détériore dans les derniers temps de leur association.

Cette situation soulève naturellement des interrogations sur la possibilité de les voir collaborer de nouveau au sein d’une même structure.

Interrogé sur la question de savoir si Newey pourrait, dans les faits, faire obstacle à son arrivée chez Aston Martin, Horner n’a pas souhaité apporter de réponse directe.

"Il faut poser la question à Adrian."

Une déclaration particulièrement brève, qui ne permet pas de déterminer si une éventuelle opposition de Newey constituerait réellement un obstacle à son recrutement.

Elle illustre néanmoins la complexité de cette piste, alors qu’Aston Martin fait partie des rares équipes régulièrement évoquées dans les discussions concernant l’avenir de l’ancien patron de Red Bull.

Malgré les nombreuses spéculations, Christian Horner affirme ne pas mener actuellement de démarches actives pour retrouver une place en Formule 1. Le Britannique préfère prendre du recul et observer l’évolution de la discipline avant de décider de la suite de sa carrière.

"Je ne cherche aucune opportunité particulière. Je prends simplement du recul, j’observe ce qui se passe dans ce sport et je prends un peu de temps pour moi."