Lawson prépare-t-il déjà son départ de Red Bull après 2027 ?

Liam Lawson pourrait envisager de poursuivre sa carrière en Formule 1 loin de la famille Red Bull si une opportunité lui permettait de rejoindre une équipe capable de se battre pour la victoire. Alors que son avenir chez Racing Bulls reste incertain pour 2027, le Néo-Zélandais ne ferme pas la porte à un départ à plus long terme, notamment en vue de la saison 2028. Il a également livré une réflexion assez directe sur la politique de sélection des pilotes de Red Bull, estimant que les décisions prises par l’écurie autrichienne ne reposaient pas toujours uniquement sur les performances en piste.

L’avenir de Liam Lawson en Formule 1 reste entouré d’incertitudes. Le pilote Racing Bulls ne sait toujours pas s’il conservera son volant pour la saison prochaine, alors que plusieurs jeunes talents du programme Red Bull espèrent accéder à la catégorie reine.

Parmi les candidats figure notamment Nikola Tsolov, actuellement engagé dans la lutte pour le titre en Formule 2 et considéré comme un prétendant très sérieux à une promotion chez Racing Bulls. De son côté, Arvid Lindblad devrait poursuivre son aventure avec l’écurie italienne pour une deuxième saison consécutive.

Cette situation laisse Lawson dans l’attente d’une décision concernant son avenir immédiat, dans un contexte où les possibilités de rejoindre une autre équipe semblent très limitées pour 2027.

Sentant peut-être le vent tourner en faveur de Tsolov à moyen terme, le Néo-Zélandais envisage néanmoins sa carrière sur un horizon plus large, avec la perspective de nouvelles opportunités sur le marché des transferts à l’approche de la saison 2028.

Interrogé sur la possibilité de quitter le programme Red Bull à l’issue de la saison 2027, Lawson n’a pas écarté cette hypothèse.

Plutôt que de présenter un éventuel départ comme une conséquence d’un choix de la filière Red Bull qui lui serait défavorable, il a expliqué que son objectif principal restait celui de tous les pilotes de Formule 1 : disposer un jour d’une monoplace capable de remporter des Grands Prix.

Dans cette optique, il pourrait être amené à envisager un changement d’équipe si une meilleure opportunité sportive se présentait.

"Je ne sais pas si je dois nécessairement faire quoi que ce soit, mais, personnellement, et c’est valable pour nous tous en tant que pilotes, l’objectif est de gagner. Donc, en ce qui me concerne, je cherche avant tout à me mettre dans une position où je pourrai remporter des courses. Et si je peux rejoindre une équipe qui m’offre de meilleures chances d’y parvenir, c’est évidemment ce que nous cherchons à faire."

S’il parvient à conserver une place sur la grille en 2027, il pourrait donc examiner les possibilités qui se présenteront pour la saison suivante.

Si Lawson continue à impressionner comme cette année, le marché des pilotes pourrait alors lui offrir davantage d’options, plusieurs baquets étant susceptibles de devenir disponibles en 2028. Mais pour l’instant, le Néo-Zélandais doit surtout attendre de connaître la décision de Red Bull concernant sa présence chez Racing Bulls l’année prochaine.

Lawson s’est également exprimé sur les critères utilisés par Red Bull pour choisir les pilotes de ses différentes équipes. Et son analyse ne manque pas de franchise. Selon lui, les performances sportives ne constituent pas systématiquement l’unique facteur pris en compte par les dirigeants de la structure autrichienne.

Une remarque particulièrement significative alors que sa propre situation reste incertaine malgré son expérience en Formule 1.

"Concernant les particularités de Red Bull, je pense qu’ils ont montré à de nombreuses reprises par le passé que ce n’est parfois pas entièrement pour cette raison qu’ils prennent leurs décisions. Donc c’est quelque chose... Je ne sais pas ce qui va se passer l’année prochaine, mais, pour être franc, ce n’est pas vraiment ce à quoi je pense actuellement."

Sans entrer dans le détail des décisions auxquelles il fait référence, Lawson suggère ainsi que la politique de sélection des pilotes de Red Bull répond à des considérations plus larges que les seuls résultats obtenus en piste.

Il ne cherche toutefois pas à alimenter davantage les spéculations concernant son avenir. Il insiste sur le fait que ces discussions restent secondaires pour le moment.

"C’est quelque chose dont on a toujours plus ou moins parlé et, évidemment, on essaie toujours d’assurer ses arrières. Mais actuellement, pas tellement."

Cette prudence s’explique notamment par les enjeux sportifs qui attendent encore Racing Bulls lors des dernières manches de la saison. L’écurie reste engagée dans une bataille importante au championnat du monde des constructeurs, et Lawson souhaite concentrer ses efforts sur cet objectif collectif.

Il souligne ainsi que Racing Bulls est "pleinement dans la lutte pour la cinquième place" du classement.

"C’est une position qui représente un enjeu significatif pour l’équipe et qui pourrait également peser dans l’évaluation des pilotes."