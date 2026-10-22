La guerre entre Horner et Marko s’envenime, l’Autrichien sort des preuves

Le conflit entre Christian Horner et Helmut Marko prend une tournure particulièrement personnelle. Après avoir été accusé par l’ancien patron de Red Bull de ne pas lui avoir présenté ses condoléances à la suite du décès de son ancienne compagne, le conseiller autrichien a fermement démenti cette version des faits. Un échange WhatsApp, dont le contenu a été rapporté par la presse allemande, semble désormais appuyer ses déclarations. Marko en a également profité pour dénoncer les affirmations contenues dans le livre de Horner, tandis que Gerhard Berger a publiquement apporté son soutien à son compatriote.

Les tensions entre deux des principales figures de l’histoire récente de Red Bull Racing ne semblent pas près de s’apaiser. Christian Horner et Helmut Marko, qui ont longtemps collaboré au sein de l’écurie autrichienne, poursuivent désormais leurs échanges par médias interposés, avec des accusations qui dépassent largement le cadre de la Formule 1.

La dernière polémique concerne le décès de Beverley Allen, ancienne compagne de Horner et mère de sa fille Olivia, emportée par un cancer. Dans un entretien accordé à Bild am Sonntag, l’ancien directeur de Red Bull avait affirmé que Marko n’avait même pas pris la peine de lui présenter ses condoléances après cette disparition.

Une accusation que l’Autrichien, aujourd’hui âgé de 83 ans et qui a lui aussi quitté ses fonctions chez Red Bull, conteste catégoriquement. Interrogé par RTL, Helmut Marko a tenu à répondre précisément à cette accusation.

L’ancien conseiller de Red Bull affirme avoir personnellement adressé un message à Horner après avoir appris la disparition de Beverley Allen. Il considère cette clarification comme essentielle, sans pour autant souhaiter prolonger davantage la polémique sur ce point.

"La seule chose que je souhaite clarifier, c’est que je lui ai bel et bien adressé mes condoléances par écrit pour son ex-compagne, décédée d’un cancer. C’est tout ce qui compte pour moi."

Cette version serait corroborée par un échange WhatsApp dont le site allemand affirme avoir pris connaissance.

Selon les informations rapportées, Christian Horner aurait annoncé la disparition de Beverley Allen à 1h53 du matin. Helmut Marko lui aurait répondu à 4h22, soit moins de trois heures après ce premier message.

Le contenu de cette réponse, tel qu’il est reproduit, contredit directement l’affirmation selon laquelle aucune marque de sympathie n’aurait été adressée.

"C’est tellement triste. Mes pensées vont à ta famille et à celle de Beverley. Et tout particulièrement à Olivia. Je lui souhaite beaucoup de force et lui envoie tout mon amour."

Le message se concluait par une formule affectueuse, signée conjointement par Marko et Nicole : "Je vous embrasse très fort. Nicole et Helmut."

Si l’authenticité de cet échange est confirmée, il apporterait un élément concret au démenti de l’ancien conseiller de Red Bull.

"Un ramassis de contrevérités" : Marko attaque le livre de Horner

Au-delà de cette affaire personnelle, Helmut Marko a également renouvelé ses critiques à l’encontre du livre de Christian Horner. L’Autrichien conteste fermement le récit présenté par son ancien collègue, estimant qu’il contient de nombreuses affirmations inexactes.

Il refuse néanmoins d’entrer dans une confrontation détaillée sur les différents épisodes évoqués dans l’ouvrage.

"C’est un ramassis de contrevérités. Je ne veux même pas descendre à ce niveau de discussion."

Marko estime également que Horner aurait dû faire preuve de davantage de retenue compte tenu des conditions financières de son départ de Red Bull.

"Surtout après l’énorme indemnité qu’il a reçue, on aurait pu s’attendre à un peu de loyauté."

Cette remarque illustre la profondeur de la rupture entre deux hommes qui ont pourtant travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Horner a dirigé Red Bull Racing depuis ses débuts en Formule 1, tandis que Marko occupait un rôle central dans la supervision sportive de la structure et dans son programme de jeunes pilotes.

Leur collaboration a accompagné les périodes les plus fructueuses de l’écurie, mais leurs relations apparaissent désormais profondément dégradées.

Interrogé sur la possibilité de renouer le dialogue avec Christian Horner, Helmut Marko n’a laissé planer aucun doute sur ses intentions. L’ancien conseiller autrichien ne souhaite pas reprendre contact avec son ancien collègue.

"Non, en réalité, cela ne m’intéresse pas."

Il affirme également ne pas envisager de publier ses propres mémoires pour répondre aux déclarations de Horner, même s’il laisse entendre qu’il disposerait de nombreuses anecdotes à raconter sur les coulisses de Red Bull.

"Je n’ai pas prévu d’écrire un livre moi-même, même s’il y aurait beaucoup de choses que je pourrais raconter. Mais je ne m’abaisserais jamais à ce niveau."

La polémique a également suscité une réaction de Gerhard Berger, ancien pilote de Formule 1 et figure historique du sport automobile autrichien. Berger possède un lien particulier avec Red Bull puisqu’il fut le premier sportif soutenu par la marque.

Interrogé par le quotidien autrichien Krone sur les tensions entre Horner et Marko, il a choisi de ne pas entrer dans le détail des accusations. Il a néanmoins clairement exprimé son soutien à l’ancien conseiller de Red Bull.

"Je ne veux même pas faire de commentaire à ce sujet. Tout le monde sait ce qu’Helmut a accompli."