Comment McLaren F1 va faire évoluer ses papaya rules cette année

Depuis 2024, les consignes visant à donner l’équité complète entre les pilotes chez McLaren F1 font débat. Les fameuses papaya rules ont été au centre des débats durant l’été 2024, mais aussi à l’automne 2025, quand l’équipe de Woking a donné des consignes à ses pilotes pour leur faire récupérer une place perdue.

Mais elles ont aussi alourdi parfois la gestion de l’équipe et causé des problèmes de communication, ainsi que des frustrations présumées autour des décisions. Si Andrea Stella, le directeur, a assuré que les papaya rules resteraient, Oscar Piastri a expliqué qu’elles évolueraient dans leur application.

"Pour moi, comme l’a dit Andrea, rationaliser est une décision judicieuse. Nous nous sommes probablement causé des maux de tête inutiles à certains moments l’année dernière. En tant que principe général et manière générale d’aborder la course, cela apporte beaucoup d’avantages" a déclaré Piastri.

"Il s’agit simplement de trouver comment affiner cela pour essayer de ne conserver que les aspects positifs, en gros. On en fait toujours plus grand cas que ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup de situations hypothétiques, et beaucoup de gens qui réfléchissent sans connaître tous les rouages internes."

"Beaucoup de choses apparaissent différentes de ce qu’elles sont réellement. Donc oui, il y aura certainement quelques ajustements cette année. Mais je pense qu’il est assez clair que nous voulons toujours courir autant que possible en tant qu’équipe."

S’il déplore quelques situations délicates liées à la gestion de ces papaya rules, le pilote australien note qu’il n’a pensé à aucun moment qu’il était désavantagé ou qu’il subissait un traitement injuste de la part de ses dirigeants.

"Pour moi, à aucun moment il n’y a eu de mauvaises intentions, ni aucun moment où j’ai remis en question les intentions des choses. Encore une fois, les choses auraient pu être mieux faites, les situations auraient pu être gérées différemment, mais cela fait partie du sport de haut niveau et de la Formule 1. On ne peut pas toujours prendre les bonnes décisions."

"On ne peut pas toujours satisfaire tout le monde, et cela fait partie de la nature unique de la Formule 1, étant donné qu’il s’agit d’un sport d’équipe avec une récompense individuelle à la clé. Donc oui, je pense que j’ai eu ma chance l’année dernière. Nous travaillons à améliorer les choses et à nous renforcer."

Leader du championnat pendant 15 courses en 2025, il a finalement perdu le titre après une série d’erreurs en fin de saison, et reconnait avoir beaucoup appris de cela : "Certaines ont été des leçons agréables à apprendre, d’autres ont été plus difficiles."

"Et je pense qu’en termes de performances et de capacités, les sommets que j’ai atteints l’année dernière m’ont d’abord donné un bon coup de pouce à ma confiance et m’ont en quelque sorte prouvé que lorsque je fais les choses correctement et que je maximise mon potentiel, je peux être un concurrent très solide."

"Je pense que certaines des leçons apprises au cours de la seconde moitié de l’année, notamment celles de nature très différente, comme certaines choses à Austin et au Mexique d’un point de vue technique et davantage d’un point de vue de la conduite, auxquelles je n’avais pas été confronté plus tôt dans la saison, ont probablement été des leçons à retenir."

"Il y a évidemment eu une longue série de courses assez mouvementées pour diverses raisons, et je pense que tirer les leçons de cela et apprendre à mieux gérer ces situations, à mieux les gérer en tant qu’équipe, c’est probablement l’une des leçons les plus importantes que j’ai tirées de l’année dernière."

"Et j’ai le sentiment d’avoir fait beaucoup d’efforts pour essayer d’apprendre de cela, tout comme l’équipe, je pense. Et oui, nous allons apporter quelques modifications, quelques changements à notre façon de faire les choses dans tous les domaines."

"Évidemment, la principale chose à laquelle je pense, c’est la façon dont nous courons les uns contre les autres et dont nous abordons les courses, mais même du point de vue des performances et de la gestion du temps, je pense qu’il y a beaucoup de leçons à tirer dans divers domaines."