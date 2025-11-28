Grand Prix du Qatar de F1 : les Libres en direct à Losail

Le championnat du monde 2025 de F1 fait escale pour son avant-dernière manche à Losail, à l’occasion du Grand Prix du Qatar ce week-end. C’est l’heure de la première séance, les seuls essais libres du week-end puisqu’il s’agit d’un format de Sprint.

La Qualification Sprint aura lieu à 18h30 ce soir, tandis que le Sprint aura lieu à 15h demain. A 19h ce samedi, les qualifications se tiendront, tandis que la course se tiendra à 17h, dimanche, heure française.

Le week-end va donc être très intense, et ce dès les premiers essais libres ce vendredi après-midi. Une seule heure de préparation pour les qualifications et la course, avec notamment la tenue des pneus à évaluer avant un week-end qui sera décisif.

Lando Norris peut en effet décrocher le titre mondial dès ce week-end, avec 24 points d’avance sur Max Verstappen et Oscar Piastri, et le Britannique doit reprendre au moins deux points à ses rivaux au fil du Grand Prix du Qatar s’il veut valider la couronne avant Abu Dhabi, ou un seul point s’il gagne le Grand Prix dimanche.

14h10 : La difficulté de préparation de ce week-end sera de doser les pneumatiques et leur solidité, car le circuit de Losail est très exigeant. Malgré les relais limités à 25 tours en course, ce sera crucial pour réussir en course.

14h17 : Les équipes n’apportent évidemment pas de modifications pour ce week-end, alors que la saison arrive à sa fin.

14h22 : Les pilotes et les commissaires se sont réunis ce jeudi pour discuter de la situation, et notamment des débats liés aux directives de pilotage et des pénalités.

14h30 : C’est parti pour la seule séance libre du GP du Qatar !

14h32 : Notons que les 25 tours que peuvent faire les pneus au maximum en course s’appliquent aussi en essais, aucun train de gomme ne pouvant parcourir plus de 25 boucles du tracé.

14h35 : Les pilotes sortent en pneus durs, et George Russell est le premier à passer sous la barre de la minute 25. Alex Albon demande un changement de casque, tandis que Lando Norris fait une petite erreur.

14h36 : Carlos Sainz puis Nico Hülkenberg se relaient en tête, alors que Max Verstapepn est dans un tour rapide lui aussi.

14h37 : Le Néerlandais signe un tour en 1’23"343. Et au tour suivant, il déclare que "le pneu avant gauche est déjà en perdition".

14h41 : Russell reprend la tête en 1’22"962.

14h43 : Verstappen commet une erreur et s’étonne d’une direction au ressenti "bizarre".

14h48 : Fernando Alonso prend brièvement la tête de la séance en 1’22"5, battu par Verstappen en 1’22"372. Isack Hadjar prend la deuxième place, et Russell prend la tête en 1’22"165.

14h53 : Charles Leclerc s’est plaint de sa direction assistée après plusieurs erreurs, et s’agace à la radio : "Je n’ai aucun ressenti", déplore-t-il, avant que son ingénieur lui explique qu’il n’y a rien à faire.

14h56 : L’ingénieur de Yuki Tsunoda lui dit que "Bottas est sur un tour rapide", au lieu d’un autre pilote Sauber, ce qui amuse évidemment le Japonais : "Je ne savais pas que Bottas courait encore !"

14h59 : Norris est pour le moment 19e et semble s’inquiéter à la radio : "Où je peux trouver 1"6 ?" Finalement, il trouve déjà neuf dixièmes et remonte 11e.

15h03 : Norris revient quatrième à trois dixièmes, entre Hadjar et Alonso.

15h08 : Verstappen se plaint d’une voiture qui "saute" beaucoup en piste, alors que les équipes semblent peiner à trouver la bonne garde au sol.

15h12 : La RB21 pose problème à Verstappen en matière de déploiement d’énergie, et il se plaint de manque de performance à la sortie d’un des virages du circuit.

15h13 : Pour le moment, Piastri est bien plus rapide en rythme de course que Verstappen et Norris, qui lui concèdent une seconde de moyenne au tour après 19 boucles sur les pneus durs.

15h17 : Oliver Bearman est le premier à signer un chrono en pneus tendres, qui seront utilisés en SQ3 ce soir, alors que les SQ1 et SQ2 se feront en mediums.

15h19 : Le Britannique a pris la troisième place, et Hadjar fait mieux en 1’21"819, ce qui lui donne le meilleur temps provisoire.

15h21 : Sainz améliore et prend la première place en 1’21"677, battu immédiatement par Alonso en 1’21"562.

15h22 : Pierre Gasly prend le huitième temps, et Albon remonte en deuxième position.