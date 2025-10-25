Grand Prix du Mexique de F1 : la qualification en direct à Mexico

C’est une des séances de qualification les plus indécises qui se profile à Mexico en ce samedi soir, heure française, après trois séances d’essais libres n’ayant permis de faire ressortir aucune tendance claire en matière de hiérarchie et de performances.

Charles Leclerc, Max Verstappen et Lando Norris ont chacun terminé premier d’une séance, et la hiérarchie entre leurs trois équipes respectives, Ferrari, Red Bull et McLaren, est difficile à établir.

On peut penser que Verstappen sera redoutable sur un tour, car il a beaucoup préparé la course lors des EL3 et sera surement plus tourné vers la qualification et la performance sur un tour, qui reste sa grande force et celle de la RB21.

Norris et sa MCL39 ont semblé très rapides sur les longs relais hier, et les EL3 ont montré une belle pointe de vitesse sur la monoplace de Woking. En revanche, Oscar Piastri est loin depuis le début du week-end et ne semble pas en mesure de revenir sur son équipier.

Du côté de Ferrari comme du côté de Mercedes, il semblerait que le potentiel de la monoplace permette de viser une place dans le top 3, et l’on a vu à la fois Leclerc et Lewis Hamilton, mais aussi George Russell et Andrea Kimi Antonelli, se placer en haut du classement à plusieurs reprises dans le week-end.

Derrière cette indécision des plus totales, il est également difficile de savoir quelle équipe sera la meilleure. Racing Bulls est très en forme grâce à Isack Hadjar et Liam Lawson, tandis que Sauber semblait rapide tout au long du week-end.

22h40 : La météo reste au beau fixe pour la séance qualificative à Mexico, puisque l’air est toujours à une température dépassant les 20 degrés, tandis que l’asphalte de l’Autodromo Hermanos Rodriguez est nettement au-dessus de 40 degrés.

22h49 : La température de l’air a légèrement augmenté, avec 26 degrés, et l’asphalte est maintenant à 49 degrés, soit le plus chaud qu’il ait été depuis le début du week-end.

22h54 : Carlos Sainz a 5 places de pénalité sur la grille, pour avoir accroché Antonelli à Austin.

23h00 : C’est parti pour les qualifications du GP du Mexique !

Q1 - 18 minutes

23h02 : Lance Stroll est le premier pilote à prendre la piste pour un chrono.

23h03 : Le Canadien en termine avec un temps de 1’18"815, et Fernando Alonso fait mieux dans l’autre Aston Martin, en 1’17"936.

23h04 : Franco Colapinto puis Esteban Ocon se placent en deuxième position, avant qu’Oliver Bearman ne prenne la tête de la séance en 1’17"765. Et Nico Hülkenberg se place deuxième.

23h05 : Norris en termine avec son tour en 1’17"147. Plus inquiétant, Piastri n’est pas plus rapide que la Haas, à 7 dixièmes de son équipier.

23h06 : Hamilton se place juste derrière l’Australien, et Leclerc se place deuxième ! Hadjar prend le troisième chrono, battu par Liam Lawson.

23h08 : Verstappen se rate dans son tour rapide mais en termine quand même avec le troisième temps. Carlos Sainz prend le quatrième temps.

23h09 : Antonelli prend la sixième place provisoire du classement, et Russell se place deuxième à 0"047 de Norris.

23h10 : Bearman reprend la tête de la séance en 1’17"106 ! Le Britannique semble rapide. Alonso est huitième.

23h11 : Norris reprend la première place en 1’16"899,et Piastri revient à deux dixièmes de son équipier. Hamilton se positionne cinquième. Hülkenberg améliore, mais pas mieux que 17e. Leclerc est deuxième.

23h13 : Albon ne fait pas mieux que 13e.

23h14 : Hadjar signe un très bon temps et prend la main en 1’16"733 ! Lawson améliore également et se place troisième.

23h16 : Verstappen ne fait pas mieux que cinquième, à 3 dixièmes de Hadjar. Tsunoda remonte au neuvième rang, à un dixième et demi de Verstappen.

23h17 : Antonelli prend le 11e temps et Sainz le huitième. Gasly ne fait pas mieux que 17e.

23h18 : Bortoleto est 14e, et Hülkenberg remonte au 11e rang. Ocon remonte en troisième place et Bearman en sixième position !

23h19 : Russell revient deuxième derrière Hadjar. Hamilton prend la deuxième position à 3 millièmes de Hadjar. Colapinto reste dernier. Alonso remonte 12e, et Stroll reste 19e. Albon reste 17e et Antonelli se sauve de justesse en 15e place !

Les éliminés sont Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll et Colapinto.

Q2 - 15 minutes

23h27 : Les pilotes se lancent à l’assaut de la piste, et de nouveau, chaque virage passé à la perfection sera un bonus pour viser la Q3.

23h28 : Hadjar signe la première référence de la Q2 et il est plus lent qu’en Q1, avec un temps de 1’17"137.

23h29 : Hülkenberg s’empare du meilleur chrono en 1’17"016.

23h30 : Hamilton ne fait pas mieux en 1’17"088, alors qu’Alonso a raté son premier chrono. Verstappen s’empare de la tête en 1’16"824, mais il est battu par Leclerc en 1’16"658.

23h31 : Tsunoda se positionne quatrième à moins de deux dixièmes de Verstappen. Bearman et Ocon prennent les septième et huitième places provisoires, et Sainz remonte au deuxième rang.

23h32 : Norris prend la tête en 1’16"252, et Piastri en termine avec un temps de 1’17"286, à plus d’une seconde de son équipier ! Antonelli est 13e et Russell neuvième.

23h33 : Piastri dit avoir ressenti quelque chose de bizarre avec son moteur, et McLaren lui confirme que les ingénieurs travaillent dessus.

23h35 : Hadjar remonte au quatrième rang, et Lawson annule son tour alors qu’il n’a toujours pas de chrono.

23h38 : Verstappen améliore mais reste à plus de 3 dixièmes de Norris. Ocon prend la sixième place, rapidement devancé par Bearman.

23h39 : Hamilton remonte au deuxième rang, et Antonelli se classe provisoirement sixième. Russell améliore aussi en troisième position.

23h40 : Alonso améliore mais reste 13e. Piastri est aussi en train de progresser et prend le septième temps provisoire. De la huitième à la 12e place, on trouve cinq pilotes en six centièmes, et c’est dans ce groupe que se joue le passage en Q3 !

Les éliminés sont Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Alonso et Lawson.

Chronos après Q2 :