Gasly adore piloter à Spa mais il y va avec le cœur lourd

Alpine F1 retrouve la piste cette semaine sur le Circuit de Spa-Francorchamps à l’occasion du Grand Prix de Belgique, treizième manche de la saison 2025 du Championnat du Monde FIA de Formule 1.

Déjà présent lors de la campagne inaugurale de la discipline en 1950, ce circuit emblématique est l’un des préférés des pilotes et des fans. Plus long tracé du calendrier avec 7,004 km, cette piste à l’ancienne propose des virages rapides et exigeants, dont l’Eau Rouge, le Raidillon, Pouhon et Blanchimont, ainsi qu’un dénivelé total de 102,2 mètres sur le tour. Cette édition sera également le théâtre du troisième Sprint de l’année. Le dernier en date à Spa avait vu Pierre Gasly prendre la troisième position en 2023 dans des conditions météorologiques typiquement belges. Le Grand Prix de Belgique est enfin l’épreuve la plus proche d’Hypertech Alpine, le centre d’excellence de la marque Alpine et du Groupe Renault à Viry-Châtillon (France).

L’écurie rendra hommage à Anthoine Hubert, tragiquement disparu lors d’une course du Championnat FIA de Formule 2 à Spa-Francorchamps en 2019.

Pilote de la Renault Sport Academy, Anthoine occupait une place particulière au sein de l’équipe. Pierre, l’un de ses amis proches, honorera sa mémoire avec le désormais traditionnel « Run for Anthoine ». Jeudi, tous les membres des paddocks F1, F2 et F3 sont invités à courir ou marcher sur le circuit en mémoire d’Anthoine et de Dilano van ’t Hoff, qui y a lui aussi perdu la vie en 2023. Le départ sera donné sur la ligne droite des stands à 18h00, avec une pause au sommet du Raidillon pour se recueillir en souvenir d’Anthoine, puis sur la ligne droite de Kemmel en hommage à Dilano.

"C’est agréable de retrouver Spa-Francorchamps après notre résultat positif à Silverstone," confie Pierre Gasly.

"Toute l’équipe était vraiment ravie de cette sixième place obtenue à l’issue d’une course particulièrement complexe et rythmée par d’amusantes batailles."

"Ces deux dernières semaines m’ont permis de passer du temps à notre usine d’Enstone pour échanger avec le personnel et remercier tout le monde pour les efforts fournis depuis le début de l’année. J’en ai profité pour réaliser un travail important au simulateur, aussi bien pour la voiture de cette saison que celle de l’an prochain, avant une petite pause à Majorque pour recharger les batteries en vue de ce nouvel enchaînement."

"Concernant ce week-end, Spa me procure toujours des émotions partagées et j’ai été transparent à ce sujet ces dernières années. J’adore piloter sur cette piste, dont les virages emblématiques sont extrêmement gratifiants au volant d’une Formule 1, mais c’est aussi un lieu chargé de souvenirs douloureux pour moi et beaucoup d’autres."

"Jeudi soir, nous organiserons à nouveau le ’Run for Anthoine’ en souvenir de mon ami Anthoine Hubert. Tous les membres des paddocks F1, F2 et F3 sont conviés à courir ou marcher sur le circuit en sa mémoire. Nous rendrons également hommage à Dilano van ’t Hoff avec nos amis de MP Motorsport. Comme chaque année, j’espère que cela sera un moment fort de réflexion, de recueillement et de souvenir envers Anthoine et Dilano."

Pour Franco Colapinto, "ces deux semaines de repos après Silverstone ont été les bienvenues. En y repensant, c’était un week-end fait de hauts et de bas pour l’équipe. Bravo à Pierre et à tous pour notre meilleur résultat de la saison, avec de nouveaux points à la clé."

"De mon côté du garage, c’était décevant de ne pas avoir pu prendre le départ dimanche, d’autant plus qu’il y avait des opportunités pour ceux qui partaient loin sur la grille. Cela n’était cependant pas sans enseignements, et nous en avons tiré de nombreuses leçons."

"Nous avons tout analysé à l’usine pour préparer les deux dernières courses avant la pause estivale. Il est assez rare d’avoir deux semaines sans course, donc c’était agréable d’avoir un peu de temps pour se ressourcer. Je suis allé m’entraîner à Barcelone et je me sens reposé, prêt à reprendre le volant à Spa-Francorchamps. Nous chercherons à optimiser les deux prochains week-ends pour entamer la seconde moitié de saison sur une bonne note."