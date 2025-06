Encore piégé au départ, Norris avait un bon rythme mais pas assez pour dépasser Piastri

Une fois de plus, un mauvais départ a coûté cher à Lando Norris. Le pilote McLaren F1, qui partait 2e, s’est vu dépasser par Max Verstappen au premier virage… perdant de ce fait un temps précieux sur son coéquipier Oscar Piastri, qui filait en tête et vers la victoire.

Le temps de réaction du Britannique était plus lent d’un dixième au départ sur Max Verstappen, mais a-t-il eu un autre problème à l’extinction des feux ? Comment peut-il expliquer ce mauvais départ ?

« Je me souviens juste que les feux se sont allumés assez rapidement, et j’ai été un peu pris au dépourvu par cela. Donc, oui. »

« Et puis je n’ai tout simplement pas pu prendre l’aspiration. Oui, juste… Oscar ne m’a pas donné d’aspiration jusqu’au virage 1 ! Et ensuite, c’était difficile de s’engager dans le freinage du virage 1 et Max est passé. »

Après avoir été dépassé, Lando Norris a pu revenir puis doubler Max Verstappen, montrant la supériorité de la McLaren F1 en rythme de course.

Le Britannique est même revenu à 2,5 secondes de son coéquipier au dernier tiers de l’épreuve… mais il avoue qu’il n’avait pas le rythme pour dépasser Oscar Piastri.

« Ce fut donc une longue course. Nous savions que notre rythme allait être soutenu, donc je n’avais pas besoin de prendre trop de risques au virage 1. Mais, oui, je ne pense pas avoir perdu du terrain pendant la course. »

« Oscar a fait une très bonne course hier et a eu une bonne journée samedi. Et, oui, j’avais le rythme pour le suivre, mais pas assez pour essayer de le rattraper et de le mettre sous pression. »

Avec un autre doublé, McLaren F1 semble écraser toute la concurrence… les espoirs sont d’autant plus bas chez les autres équipes que la nouvelle directive technique sur les ailerons avant était censée ralentir les McLaren F1, du moins selon Christian Horner…

Alors, cette McLaren F1 a-t-elle encore une faiblesse selon Lando Norris ?

« J’espère que non, mais l’équipe fait un très bon travail. Nous avons beaucoup de bons concurrents. »

« Il y a eu beaucoup de plaintes concernant notre voiture, et ils ont introduit cette DT [Directive Technique] et cela n’a rien changé. L’équipe a fait un très bon travail pour nous donner simplement une bonne voiture polyvalente et la meilleure voiture de la grille. »

« Nous sommes donc très fiers de pouvoir piloter ces voitures chaque week-end. C’est donc à l’équipe que nous devons rendre hommage jour après jour. »

« Mais comme Oscar l’a dit, il y a encore des endroits où nous sommes vulnérables, surtout en qualifications où c’est très serré. Évidemment, samedi, c’était la plus grande marge de l’année, mais les gens semblent oublier rapidement à quel point les autres séances de qualification ont été serrées. »

« Elles se sont jouées à des centièmes et des millièmes, et ça n’a pas été de tout repos pour nous à chaque fois. Donc, je pense que ce sera le cas lors des prochaines. »

« Mais il est clair que nous avons simplement la meilleure voiture en moyenne, et nous semblons toujours plus forts en course. Cependant, il est clair que les autres nous rattrapent. Nos écarts en course étaient probablement beaucoup plus importants en début d’année qu’ils ne le sont maintenant. »

« Je pense donc que nos concurrents nous rattrapent. Mais, oui, nous devons juste garder la tête baissée et continuer à travailler dur. »

Pétage de plombs de Verstappen : Norris revient sur sa comparaison avec Mario Kart…

Lando Norris a également fait rire beaucoup de monde dans la ‘cool room’ : revoyant la manœuvre incompréhensible de Max Verstappen sur George Russell, sanctionnée par seulement 10 secondes de pénalité, Norris a réagi en disant : « J’ai déjà fait la même chose, mais à Mario Kart ! »

Peut-il préciser ses propos à froid ? Accable-t-il Max Verstappen ?

« Encore une fois, je ne sais pas ce qui s’est passé. Je n’ai pas entendu ce que Max a dit, et je n’ai pas entendu ce que George a dit, donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose que je doive commenter pour l’instant. »

Le problème critique de la santé mentale pour Lando Norris

Souvent sous le feu des critiques sur son mental, supposé faible, Lando Norris est lui-même un fervent avocat de la santé mentale notamment pour les sportifs.

C’est pour cela qu’il avait décidé récemment de se couper de tous ses réseaux sociaux. Peut-il revenir sur sa décision et a-t-il fait des progrès depuis sur le plan mental ?

« Oui, c’est délicat. Parfois, on n’y arrive pas. Parfois, on n’y arrive pas, même quand on veut penser à tous les points positifs et à ce genre de choses. »

« Mais ce que j’ai davantage appris à faire, c’est de transformer ces pensées en choses productives. Les transformer en moyens de s’améliorer, de comprendre les choses. Les transformer en attributs positifs, je suppose, plutôt que de les laisser m’abattre autant. »

« Beaucoup de gens vivent des choses similaires. Tout le monde a ces jours formidables. Tout le monde a de mauvais jours. »

« Mais oui, je n’ai pas besoin que d’autres personnes me disent des choses. J’ai ma propre équipe, mes propres gens autour de moi qui me disent quand je fais bien et quand je ne fais pas bien. Et c’est tout ce dont j’ai vraiment besoin. »

« Je n’ai pas besoin d’autres personnes, et je n’ai pas besoin d’écouter ou de regarder quoi que ce soit d’autre. Je ne me soucie que des personnes qui me sont les plus proches, qui me comprennent et me connaissent. »

« Les avoir autour de moi—comme avoir une bonne équipe autour de moi—est probablement l’une des choses les plus importantes parce que j’aime toujours ces jours plus délicats. »