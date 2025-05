Canal+ annonce son dispositif et ses émissions pour le GP F1 de Monaco

La 71ème édition du Grand Prix de Monaco est à suivre ce week-end sur les chaines du groupe CANAL+. A cette occasion, un dispositif princier est mis en place pour vivre l’évènement à 100%.

UN PLATEAU AU COEUR DU ROCHER

Tout le week-end, l’équipe CANAL+ bénéficie d’un plateau exceptionnel. De nombreux invités y feront le détour tout le week-end, pour raconter les coulisses du Grand Prix.

UNE EMISSION SPECIALE POUR LANCER LE WEEK-END

jeudi 22 mai à 19H15 sur CANAL+ en clair

Dès jeudi, une édition spéciale de "EN POLE" en direct du circuit lancera ce week-end de gala. Margot Laffite accompagnée de Julien Fébreau, Franck Montagny, Adrien Tambay, Pauline Sanzey et Laurent Dupin recevront de nombreux invités pour lancer en beauté ce week-end très spécial.

CAMILLE GOTTLIEB REJOINT L’EQUIPE F1 CANAL+ A MONACO

Monégasque et membre de la famille princière, Camille Gottlieb fera découvrir tout au long du week-end les coulisses du Grand Prix de Monaco, au-delà des paillettes souvent accolées à cet événement unique. Elle sera présente dès jeudi à 19H15 dans l’émission En Pole. Elle apportera sa connaissance de la Principauté et proposera un regard différent et original de la Principauté aux abonnés de CANAL+.

Passionnée de sports mécaniques, Camille Gottlieb est également investie dans plusieurs associations (BeSafe Monaco, Croix Rouge Monaco, SPA Monaco et Fight Aids Monaco).

LES ANGES GARDIENS DE MONACO - DOCUMENTAIRE INEDIT

samedi 24 mai à 19H45 sur CANAL+

Raconté par Charles Leclerc, le documentaire plonge au cœur du quotidien des commissaires de piste à Monaco. A travers leur engagement, ces femmes et ces hommes passionnés veillent à la sécurité des pilotes, au bon déroulement des épreuves et à la magie de chaque course.

Réalisation : Franck Florino

Production : Check Productions

Durée : 52’00

CANAL RACING MANAGER

DIMANCHE 25 MAI A 12H45 sur CANAL+

Canal Racing Manager décrypte les secrets techniques de la F1 et tous les aspects mécaniques dans les coulisses des GP. Ce premier numéro se penchera sur les secrets pour décrocher la victoire à Monaco. De la data au simulateur en passant par les plus grands exploits à Monaco, Canal Racing Manager tente de donner les clés du Grand Prix le plus emblématique de la saison.

Julien Fébreau et Laurent Dupin donneront les clés de la victoire sur le Rocher, tandis que Théo Pourchaire apportera son éclairage technique sur les spécificités du circuit depuis le simulateur.

GRAND PRIX DE MONACO - TOUTES LES SESSIONS EN DIRECT

Formule 1

Vendredi 23 mai

13H10 : ESSAIS LIBRES 1 sur CANAL+SPORT

16H40 : ESSAIS LIBRES 2 sur CANAL+SPORT

Samedi 24 mai

12H10 : ESSAIS LIBRES 3 sur CANAL+SPORT

15H40 : QUALIFICATIONS sur CANAL+SPORT

Dimanche 25 mai

13H55 : LA GRILLE sur CANAL+SPORT360

15H00 : GRAND PRIX DE MONACO sur CANAL+

16H00 : LE PODIUM sur CANAL+SPORT360

17H00 : FORMULA ONE LE MAG sur CANAL+SPORT360

FORMULE 2

Vendredi 23 mai

15H05 : QUALIFICATIONS sur CANAL+SPORT

Samedi 24 mai

14H05 : COURSE SPRINT sur CANAL+SPORT

13H40 : QUALIFICATIONS sur CANAL+SPORT360

Dimanche 25 mai

09H30 : COURSE PRINCIPALE sur CANAL+

FORMULE 3

Vendredi 23 mai

11H00 : QUALIFICATIONS sur CANAL+SPORT

Samedi 24 mai

10H35 : COURSE SPRINT sur CANAL+SPORT

Dimanche 25 mai

07H55 : COURSE PRINCIPALE sur CANAL+

PORSCHE SUPER CUP

Dimanche 25 mai

12H00 : PORSCHE SUPER CUP sur CANAL+