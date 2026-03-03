Cadillac F1 va vivre ’un moment historique’ en Australie ce week-end

Outre l’entrée dans une nouvelle ère de la Formule 1 que marque le début de cette saison 2026, le Grand Prix d’Australie sera aussi le théâtre des grands débuts de Cadillac F1, la nouvelle équipe engagée par le groupe General Motors sur la grille de la catégorie reine.

Un an presque jour pour jour après la validation de son entrée en Formule 1, la structure va faire ses débuts avec un premier week-end qui s’annonce évidemment compliqué, mais qui rend fier l’ensemble de l’équipe, à commencer par le pilote Sergio Pérez.

"C’est un honneur d’être en Australie ce week-end pour marquer l’histoire avec l’équipe Cadillac F1. Faire partie de cette incroyable nouvelle équipe est un moment fort de ma carrière. L’ambiance dans l’équipe est positive et nous progressons ensemble. Nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. J’ai hâte de prendre la piste" se félicite le Mexicain.

L’équipier de Pérez, Valtteri Bottas, se félicite lui aussi de cet accomplissement par l’ensemble de l’équipe. De plus, le fait de revenir en Australie, qui est le pays d’origine de sa compagne Tiffany Cromwell, est toujours un plaisir pour celui qui se considère comme Australien d’adoption.

"Le Grand Prix d’Australie de cette année ne ressemble à aucun autre. J’ai toujours aimé venir à Melbourne, mais cette fois-ci, arriver pour entrer dans l’histoire avec l’équipe Cadillac Formula 1 rend l’événement encore plus spécial" note Bottas.

"Le soutien local des Australiens rendra ce week-end encore plus inoubliable. Je suis si fier du travail acharné de l’équipe tout au long de nos essais de pré-saison et des nombreux, très nombreux mois qui ont mené à ce week-end. Ce n’est que le début de notre voyage ensemble, mais nous progressons déjà, et j’ai hâte de commencer la course."

Dan Towriss, le PDG de Cadillac F1 et de TWG Motorsports, la structure qui opère l’équipe, a lui aussi expliqué à quel point ce week-end marquera un moment exceptionnel pour la marque et pour l’équipe.

"Ce week-end est un moment historique pour l’équipe Cadillac Formula 1" a déclaré Towriss. "Cette voiture représente des milliers d’heures de travail acharné à travers les États-Unis et l’Europe, ainsi que l’engagement de centaines de personnes qui sont convaincues que nous pouvons construire quelque chose de digne de cette scène."

"Voir l’équipe Cadillac Formula 1 s’aligner pour son premier Grand Prix est un moment de fierté pour nous tous. En Formule 1, rien n’est donné. Tout se mérite. Ce week-end n’est que le début."

Créée de toutes pièces en partenariat avec TWG Motorsports, l’équipe dépasse désormais les 550 employés, et c’est le signe de l’implication de General Motors, selon le PDG du groupe, Mark Reuss.

"Les débuts historiques de l’équipe Cadillac Formula 1 en Australie sont la concrétisation d’une vision qui a animé tant d’entre nous chez General Motors, et un moment de fierté immense pour tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour y parvenir" a déclaré Mark Reuss.

"Pour ramener Cadillac au rang des marques de luxe mondiales de premier plan, la F1 est un élément essentiel de l’équation. Contribuer à donner vie à ce programme a été incroyablement gratifiant pour moi et pour toute l’équipe."

Graeme Lowdon, le team principal, salue le programme déjà réussi par Cadillac en F1, avec un shakedown à Silverstone, des tests grandeur nature à Barcelone, et deux sessions d’essais officiels de pré-saison à Bahreïn.

"Les débuts de l’équipe Cadillac F1 marquent l’un des moments les plus fiers de ma carrière" a révélé Lowdon. "Ce fut une tâche colossale d’en arriver là, et je suis infiniment reconnaissant envers toutes les personnes impliquées. Mais le Grand Prix d’Australie n’est que le début du voyage, et notre objectif est de construire un succès à long terme."

"Je suis satisfait de nos progrès à Barcelone et à Bahreïn, et nous apportons déjà les premières évolutions à notre voiture ce week-end. Nous avons des ambitions audacieuses, mais nous sommes réalistes, engagés et respectueux du défi qui nous attend."