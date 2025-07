Comment Bottas aide Antonelli à à réussir sa première saison en F1

La première saison d’Andrea Kimi Antonelli en Formule 1 a été marquée par des hauts et des bas, mais il est convaincu par les conseils de Valtteri Bottas.

Le rookie italien a connu une première moitié de saison globalement brillante, décrochant la pole position de la course sprint de Miami et son tout premier podium au Canada.

Mais tout n’a pas toujours été simple. Il a éliminé Max Verstappen dès le premier tour en Autriche après un accident en qualifications à Monaco.

Antonelli peut toutefois compter sur l’aide du troisième pilote de la marque allemande, Bottas, de retour dans l’équipe après avoir perdu son volant chez Sauber en fin d’année dernière.

Interrogé sur la disponibilité du Finlandais pour lui apporter son soutien, Antonelli a admis que son aide était inestimable.

"Avoir Valtteri dans l’équipe est évidemment formidable et c’est aussi une excellente occasion de l’utiliser et, d’une certaine manière, de lui demander conseil."

"Il m’a vraiment été d’une grande aide et il est toujours là pour me conseiller, surtout quand il voit que je suis en difficulté."

"Quand il voit que je suis en difficulté, il est toujours là pour m’aider. Suzuka en est un très bon exemple."

"J’ai eu trois essais libres difficiles, mais grâce à son aide, j’ai réussi à surmonter cette épreuve. Alors oui, je compte vraiment sur lui, car il est d’une grande aide."

Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Antonelli a eu l’occasion de complimenter Bottas en direct, dans des circonstances humoristiques.

Sous les traits comiques d’un journaliste, Bottas a demandé à Antonelli ce que cela lui faisait de l’avoir comme troisième pilote.

"Mis à part George [Russell], je pense que Valtteri m’aide bien ! Et je ne dis pas ça parce que tu es en face de moi. Je l’aurais dit quand même, nous avons une bonne relation et tu m’a toujours été d’un grand support."

"Et surtout avant les week-ends, surtout sur les circuits que je ne connaissais pas, tu viens me voir et me donnes des petites astuces, et même pendant le week-end, tu essayes toujours de m’aider."

"Je pense donc que ton soutien a été très utile, et tu es aussi un gars vraiment cool !"