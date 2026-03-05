Bottas finalement sans pénalité sur la grille du GP d’Australie

Lors de la journée médias du Grand Prix d’Australie ce jeudi, Valtteri Bottas a appris une nouvelle inattendue même si elle ne devait pas changer radicalement sa situation sur la grille de départ. Le pilote Cadillac ne devra finalement pas purger la pénalité de cinq places héritée de la fin de saison 2024, à la faveur d’une modification récente du règlement sportif de la Formule 1.

Initialement, Valtteri Bottas devait reculer de cinq places sur la grille lors de sa prochaine participation en course. Cette sanction lui avait été infligée à l’issue du Grand Prix d’Abou Dhabi 2024 et devait s’appliquer lors de son retour en compétition, même après une année passée loin des grilles de départ.

Lors des essais hivernaux disputés à Bahreïn, le Finlandais évoquait encore la nécessité de purger cette pénalité lors de la première course à laquelle il prendrait part.

La situation a toutefois changé avec une récente évolution du règlement sportif de la Formule 1. L’an dernier, la réglementation avait été modifiée afin de préciser que les pénalités de grille doivent être appliquées "lors du prochain Sprint ou de la prochaine course auxquels le pilote participe dans les douze mois suivants".

Mais cette règle n’était pas rétroactive et ne concernait donc pas les sanctions infligées avant son entrée en vigueur, comme celle de Bottas.

Les dernières mises à jour du règlement ont toutefois modifié l’article B2.5.4, introduisant une application rétroactive de cette disposition.

La section b(i) précise désormais que seules les pénalités de grille non purgées pour une course infligées "au cours des douze mois précédents" sont prises en compte pour l’établissement de la grille de départ. Les sanctions plus anciennes ne sont donc plus applicables.

Dans ce contexte, la pénalité infligée à Bottas en décembre 2024 sort désormais du cadre de cette période de douze mois et disparaît donc automatiquement.

Le principal intéressé a lui-même confirmé la nouvelle, d’abord sur Instagram, puis lors de la conférence de presse des pilotes organisée jeudi à Melbourne, quelques minutes après la publication de son message.

"Vous ne me suivez pas sur Instagram ?" a plaisanté Bottas lorsqu’il a été interrogé sur sa pénalité de grille.

"Je viens de faire une annonce il y a 20 minutes. Apparemment elle a disparu grâce à une nouvelle réglementation. Donc pas de pénalité de grille. C’est bien."

Ce changement de règlement ne devrait pas avoir beaucoup d’incidence pour lui lors du premier week-end de Cadillac, car la nouvelle équipe devrait avoir du mal à franchir la barre de la Q1.

Le Finlandais n’a pas perdu son humour lorsqu’on lui a demandé son pronostic pour la saison. Avec un tacle pour les pilotes Aston Martin F1.

"Si je devais deviner, je dirais Lance Stroll et Fernando Alonso. Et George Russell. Parce que je crois qu’ils disaient qu’ils allaient nous battre à la toute fin à Abu Dhabi."

Une sanction héritée d’Abu Dhabi 2024

La pénalité trouvait son origine dans la dernière course disputée par Bottas sous les couleurs de Sauber lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2024.

Lors de l’épreuve, le Finlandais avait provoqué une collision après avoir bloqué ses roues avant et percuté Kevin Magnussen. L’impact avait envoyé le pilote Haas en tête-à-queue.

Les commissaires avaient initialement infligé à Bottas une pénalité de dix secondes. Mais le pilote ayant abandonné avant de pouvoir la purger, celle-ci avait été convertie en une pénalité de cinq places sur la grille pour sa prochaine course.

Grâce à l’évolution du règlement, cette sanction appartient désormais au passé.