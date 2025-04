Bortoleto est allé se confronter à Marko après sa remarque dégradante

Gabriel Bortoleto, un des débutants en Formule 1 de cette saison 2025, a tenu à interpeller directement le Dr Helmut Marko après avoir été décrit dans les médias par l’Autrichien comme un pilote de catégorie B.

Le Brésilien de 20 ans est le champion en titre de F2, mais Marko, conseiller de Red Bull, a récemment souligné qu’il n’avait eu « que deux victoires ».

"C’est un pilote très intelligent qui ramène la voiture à la maison, mais je ne vois pas en lui cette vitesse ultime."

Presque immédiatement, Bortoleto, managé par Fernando Alonso, a répliqué.

"Entendre cela de la bouche d’Helmut : c’est quelqu’un qui a mis beaucoup de talent en Formule 1, et beaucoup de mauvais talents. On voit donc qu’il a eu raison et tort, et j’espère pouvoir lui prouver le contraire."

Une photo de Bortoleto en conversation avec Marko dans le paddock a fait surface. C’est le pilote Sauber qui a appelé Marko pour se présenter officiellement à lui. L’Autrichien lui a clarifié sa déclaration concernant le niveau de « pilote B ».

Marko lui a dit que "ce qui était sorti dans la presse était pire que ce qu’il avait vraiment dit à l’époque" et qu’il pensait que Bortoleto était "un pilote très intelligent."

"Tout va bien. Et non, il ne m’a proposé aucun poste. J’ai un contrat à long terme avec Audi, pour être clair."