Audi va faire début Slater en F1 au Mexique, Crawford reprend du service chez Aston Martin

La première séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique sera l’occasion de découvrir des jeunes pilotes au volant de monoplaces de Formule 1. Audi a confirmé que Freddie Slater, membre de son programme de développement, effectuera ses débuts officiels lors d’un week-end de Grand Prix, avant de renouveler l’expérience au Brésil. Aston Martin alignera de son côté Jak Crawford, qui retrouvera le circuit sur lequel il avait découvert les essais libres de F1 l’année dernière. Ces deux participations s’inscrivent dans les obligations réglementaires imposées aux écuries pour favoriser l’expérience des jeunes pilotes.

Le Grand Prix du Mexique permettra à deux espoirs du sport automobile de poursuivre leur apprentissage de la Formule 1 dans des conditions réelles de compétition. Audi a choisi Freddie Slater pour participer à la première séance d’essais libres sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, tandis qu’Aston Martin confiera l’AMR26 de Lance Stroll à Jak Crawford.

Les deux pilotes présentent toutefois des profils différents. Pour Slater, il s’agira d’une première apparition officielle lors d’un week-end de Grand Prix, alors que Crawford possède déjà plusieurs séances d’essais libres à son actif.

Les deux écuries entendent profiter de ces roulages pour poursuivre la formation de leurs jeunes pilotes tout en recueillant des informations utiles à la préparation du week-end.

Audi a confirmé que Freddie Slater participera aux premières séances d’essais libres des Grands Prix du Mexique mais aussi de São Paulo.

Le Britannique de 18 ans prendra le volant de la R26 pour ses deux premières apparitions dans le cadre d’un week-end officiel de Formule 1. Il s’agit d’une étape importante dans son parcours, mais également dans le développement du programme de jeunes pilotes du constructeur allemand.

Plus tôt cette année, Slater était devenu le premier pilote recruté par l’Audi Driver Development Programme, créé pour accompagner les talents prometteurs dans leur progression vers la catégorie reine. Ces deux séances lui permettront désormais de découvrir les exigences d’un Grand Prix, de travailler avec les ingénieurs de l’équipe et de poursuivre son adaptation aux monoplaces de Formule 1.

Cette promotion intervient après une première saison particulièrement convaincante en Formule 3. Engagé avec Trident Motorsport, Slater a terminé vice-champion du monde dès sa première campagne dans la catégorie. Le Britannique a notamment décroché huit podiums lors de huit week-ends consécutifs, trois pole positions et une victoire en course principale. Ces performances lui ont permis de rester dans la lutte pour le championnat jusqu’à la dernière manche, disputée à Madrid en septembre. Sa progression se poursuivra en 2027 avec une arrivée en Formule 2, où il défendra les couleurs d’Invicta Racing.

Les séances programmées au Mexique et au Brésil doivent ainsi lui apporter une expérience supplémentaire avant cette nouvelle étape. Elles illustrent également la volonté d’Audi de donner des occasions concrètes de roulage aux jeunes pilotes de son programme, conformément aux dispositions réglementaires de la FIA.

Allan McNish, directeur sportif d’Audi et responsable du programme de développement des jeunes pilotes, considère que Slater a suffisamment progressé pour bénéficier de cette opportunité.

"Nous avons vu Freddie réaliser de grands progrès ces dernières années, aussi bien sur la piste qu’en dehors. C’est le bon moment pour lui de franchir une nouvelle étape."

"Ces apparitions au Mexique et au Brésil lui permettront d’acquérir une expérience précieuse d’un week-end de Grand Prix de Formule 1 et lui donneront une nouvelle occasion de poursuivre son développement avant son passage en Formule 2 la saison prochaine. Nous avons hâte de le voir au volant de la R26 et de l’accompagner lors de ces deux importantes séances d’EL1."

Freddie Slater ne cache pas son enthousiasme à l’idée de découvrir la Formule 1 dans un cadre officiel.

"Prendre le volant d’une Formule 1 pendant un week-end de Grand Prix est un moment très important pour moi et quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant. J’ai beaucoup appris cette année, et ces séances d’essais libres avec Audi F1 seront une nouvelle occasion de continuer à accumuler de l’expérience en piste."

"Faire partie du programme de développement des jeunes pilotes d’Audi m’a déjà offert des opportunités incroyables, et je suis reconnaissant de la confiance et du soutien qu’ils m’accordent. J’ai vraiment hâte de prendre la piste. Mon objectif sera de faire le meilleur travail possible, d’aider l’équipe dans son programme et de tirer un maximum d’enseignements de ces deux séances."

Aston Martin confie la voiture de Stroll à Jak Crawford

Audi ne sera pas la seule équipe à faire rouler un jeune pilote lors des EL1 du Grand Prix du Mexique. Aston Martin a également confirmé la participation de son troisième pilote, Jak Crawford, qui prendra le volant de l’AMR26 habituellement confiée à Lance Stroll. D’autres annonces sont également attendues pour les autres équipes.

Pour l’Américain de 21 ans, originaire de Houston, au Texas, il s’agira de sa quatrième apparition en essais libres cette saison. Cette séance permettra à Aston Martin de remplir l’ensemble de ses quatre obligations réglementaires de roulage réservées aux débutants pour l’année 2026.

L’annonce intervient à l’occasion du Grand Prix des États-Unis, disputé à Austin, qui constitue l’épreuve à domicile de Crawford.

Le choix du Mexique possède également une dimension particulière pour le jeune pilote. C’est en effet sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez qu’il avait effectué ses débuts en essais libres de Formule 1 avec Aston Martin, douze mois plus tôt, en 2025.

Depuis cette première expérience, Crawford a continué à développer ses compétences grâce à de nouvelles apparitions pendant les week-ends de course, à un important programme d’essais et à son travail dans le simulateur.

Jak Crawford se réjouit de retrouver un circuit qui occupe déjà une place importante dans son parcours vers la Formule 1.

"J’ai vraiment hâte de reprendre le volant de l’AMR26 à Mexico. C’est un circuit particulier pour moi, puisque c’est là que j’ai effectué mes débuts en EL1 l’année dernière. C’est donc formidable d’y revenir avec davantage d’expérience."

"J’ai beaucoup appris grâce au temps passé en piste et dans le simulateur cette saison, et j’ai hâte de mettre tout cela en pratique. C’est également particulier de faire cette annonce pendant mon Grand Prix à domicile, à Austin. Comme toujours, l’objectif sera de tirer le meilleur parti de la séance et de fournir des retours utiles à l’équipe."

Mike Krack, responsable des opérations en piste d’Aston Martin, considère que Crawford a franchi plusieurs étapes importantes depuis sa première apparition au Mexique.

"Nous sommes heureux d’offrir à Jak une nouvelle opportunité au volant de l’AMR26. Il revient à Mexico avec beaucoup plus d’expérience que lorsqu’il y a effectué ses débuts en EL1 l’année dernière."

"Ses contributions à travers nos programmes de simulation et d’essais ont été précieuses, et cette séance lui offrira une nouvelle occasion de démontrer ses capacités tout en participant à la préparation du week-end de l’équipe."