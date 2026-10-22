Renault vend Viry-Châtillon : son ancienne usine de moteurs F1 passe sous pavillon belge !

C’est une nouvelle page de l’histoire de Renault en Formule 1 qui se tourne. Deux ans après avoir décidé d’abandonner la conception de ses propres groupes propulseurs pour la catégorie reine, le constructeur français a conclu un accord pour céder Alpine Racing SAS, sa structure historique de motorisation basée à Viry-Châtillon, au groupe industriel belge Dumarey. Cette opération, dont les conditions financières n’ont pas été dévoilées, doit permettre de préserver 150 emplois et de maintenir les compétences techniques du site. Elle pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles collaborations avec des équipes de sport automobile, y compris en Formule 1.

Le groupe Renault poursuit ainsi sa réorganisation après la décision prise en 2024 de mettre un terme à son programme de moteurs d’usine en Formule 1. Selon les informations rapportées par Reuters, le constructeur français a trouvé un accord avec Dumarey Group, spécialiste belge des groupes motopropulseurs, pour lui céder Alpine Racing SAS.

Cette société exploite les installations de Viry-Châtillon, en région parisienne, qui ont constitué pendant plusieurs décennies le cœur du développement des moteurs de compétition de Renault. L’opération marque une étape supplémentaire dans le désengagement du constructeur de cette activité historique, alors que l’écurie Alpine utilise désormais des groupes propulseurs Mercedes.

L’un des principaux enjeux de cette transaction concerne l’avenir des salariés et des compétences techniques présents sur le site francilien. D’après Reuters, l’accord conclu entre Renault et Dumarey prévoit le maintien de 150 emplois au sein des installations de Viry-Châtillon.

Les deux groupes n’ont pas communiqué le montant de la transaction. Une fois la vente finalisée, Alpine Racing SAS passera entièrement sous la bannière Dumarey. Le groupe belge prendra alors le contrôle de la société, mais également la responsabilité de la gestion du site et de ses activités.

Cette évolution doit permettre à Viry-Châtillon de poursuivre son activité dans un nouveau cadre industriel, après la disparition de sa mission historique de conception des moteurs de Formule 1 pour Renault. L’objectif affiché n’est donc pas de fermer les installations, mais de préserver et de valoriser leur savoir-faire dans le domaine des groupes motopropulseurs.

La vente intervient deux ans après une décision majeure prise par Renault concernant son engagement en Formule 1. En 2024, le constructeur avait annoncé son intention de mettre fin au développement de ses propres groupes propulseurs pour la catégorie reine.

Cette orientation a conduit Alpine à abandonner son statut d’écurie disposant d’un moteur conçu par Renault, pour devenir cliente de Mercedes à partir de la saison 2026. La décision avait profondément modifié le rôle des installations de Viry-Châtillon, longtemps associées aux activités sportives du constructeur français.

Pendant des décennies, ce site a été au centre du programme moteur de Renault en Formule 1, participant au développement des technologies utilisées dans la discipline. Avec le passage aux groupes propulseurs Mercedes, cette mission n’avait plus vocation à se poursuivre dans sa forme précédente.

La cession à Dumarey constitue désormais une réponse industrielle à cette nouvelle situation. Elle distingue également l’avenir de l’ancienne activité moteur de celui de l’écurie Alpine engagée en championnat du monde, qui continue de courir sous son propre nom.

Viry-Châtillon pourrait encore travailler pour la Formule 1

Malgré la fin du programme de moteurs Renault, le savoir-faire accumulé à Viry-Châtillon pourrait conserver une place dans le sport automobile de haut niveau. Renault et Dumarey ont indiqué que cette reprise pourrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales pour les installations françaises.

Le site pourrait notamment proposer son expertise en matière de motorisation de Formule 1 à d’autres équipes de compétition. Il ne s’agit pas, à ce stade, de l’annonce d’un nouveau programme de motoriste ou d’un contrat avec une écurie particulière.

Cette possibilité montre néanmoins que les compétences développées au fil des décennies pourraient continuer à être exploitées dans le domaine de la compétition. Pour Dumarey, l’intérêt de l’opération repose précisément sur la valeur technique et humaine de cette structure.

Guido Dumarey, président et fondateur du groupe belge, a insisté sur les objectifs industriels de cette acquisition.

Selon lui, le rachat d’Alpine Racing SAS doit permettre de sauvegarder les compétences présentes à Viry-Châtillon tout en créant de nouvelles perspectives de développement.

"Notre ambition est de préserver et de développer davantage cette expertise exceptionnelle en ingénierie, tout en créant de nouvelles opportunités de croissance," a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le groupe belge entend ainsi donner une nouvelle orientation à des installations qui ont longtemps joué un rôle central dans l’histoire de Renault en Formule 1. La réussite de cette transition dépendra notamment de la capacité de Dumarey à développer de nouvelles activités et à trouver des débouchés pour les compétences conservées.