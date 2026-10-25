Antonelli gagne à Austin devant Leclerc et Verstappen, il est à 2 points du titre

La 18e manche de la saison 2026 de F1 arrive à sa conclusion avec la course du Grand Prix des États-Unis, sur le Circuit of the Americas d’Austin. Après un week-end qui a mis à l’épreuve les pilotes et les voitures, notamment par la faute des bosses très controversées sur la piste texane, les 22 acteurs principaux se préparent à 56 tours qui viendront offrir le verdict du week-end, et possiblement le titre mondial à Kimi Antonelli.

Le pilote italien a d’ailleurs signé la pole position et il partagera la première ligne avec Max Verstappen au départ. Isack Hadjar a confirmé la bonne forme de Red Bull avec la troisième place sur la grille, devant la Ferrari de Charles Leclerc.

Lewis Hamilton a placé la deuxième SF-26 sur la cinquième place, et il partagera la troisième ligne de la grille avec son ancien équipier George Russell, qui accusait quatre dixièmes de retard sur Antonelli au terme de la Q3.

Oscar Piastri et Lando Norris ont placé les deux McLaren en quatrième ligne, et ils devanceront Liam Lawson et Pierre Gasly, qui matérialiseront la bataille entre Alpine et Racing Bulls pour la cinquième place du championnat des constructeurs.

Nico Hülkenberg est 11e sur la grille pour la cinquième fois de la saison, et il devance Fernando Alonso en sixième ligne. Oliver Bearman et Arvid Lindblad, qui a signé le neuvième temps et avait une pénalité pour des changements de pièces moteur, constituent une septième ligne entièrement britannique.

Esteban Ocon partage la huitième ligne avec son ami Lance Stroll, devant les deux Williams de Carlos Sainz et Alex Albon, puis les deux Cadillac de Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Franco Colapinto est 21e à cause de 10 places de pénalité, et il devance Gabriel Bortoleto, dont les 80 places de pénalité se sont transformées en un renvoi en fond de grille.

20h00 : Antonelli peut être champion du monde ce dimanche s’il remporte la course, une condition sine qua non pour qu’il y parvienne. Mais cela ne suffira pas, puisqu’il faut que Russell ne fasse pas mieux que neuvième, tandis que Hamilton ne doit pas se classer plus haut que cinquième.

20h03 : Mais le pilote Mercedes ne veut pas encore y croire, et il continue d’afficher sa prudence classique face à l’enjeu. Il craint même que la victoire soit difficile à aller chercher face à des Red Bull en grande forme.

20h05 : Alpine F1 a tenu à s’éloigner de Jeremy Clarkson, après une blague de l’ancien présentateur de Top Gear et The Grand Tour sur Sky, au sujet de la nationalité de Colapinto.

20h08 : Les rumeurs font état d’une participation possible de Fernando Alonso à la course d’IndyCar de Barcelone en 2027, et il a reçu une invitation à courir l’année prochaine, alors que la discipline réfléchit à changer ses règles pour accueillir un invité.

20h12 : Christian Horner continue sa tournée médiatique dans le cadre de la sortie de son livre, et il a révélé comment Red Bull a raté George Russell, Lando Norris et Oscar Piastri, qui auraient tous pu rejoindre le programme junior de la firme de boissons.

20h15 : Chez Mercedes, Toto Wolff est encore en place, mais alors qu’il vit sa 14e saison à la tête de l’équipe, il reconnait qu’il prépare sa propre succession.

20h19 : Alors que les dépenses liées à la Formule 1 sont contrôlées, le concept de plafond budgétaire fixe fait débat. Plusieurs équipes ont confirmé vouloir une révolution à ce sujet et préparer une lutte pour un changement drastique.

20h20 : La voie des stands est ouverte pour les tours de reconnaissance avant la mise en grille.

20h23 : Le directeur de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, estime qu’il n’est pas réaliste de penser que Kimi Antonelli puisse remporter le championnat du monde des pilotes ce soir, et ce, malgré le fait que le pilote italien s’élancera en pole position.

"Nous ne parlons pas du championnat. Ce n’est pas réaliste. Je ne pense pas que nous soyons les plus rapides en course, l’objectif est donc de marquer des points et, pourquoi pas, de viser la victoire. Mais nous voulons aussi une belle performance de George, cela reportera automatiquement le match à Mexico."

20h25 : Antonelli va en tout cas essayer de faire au mieux ! Il confie avant le départ : "Hier, les écarts étaient très, très serrés, mais en Q3, nous avons réussi à faire ce qu’il fallait pour décrocher la pole position. C’était une très belle façon de terminer la journée. Évidemment, aujourd’hui, nous allons essayer de concrétiser."

20h28 : Verstappen compte rendre la tâche aussi difficile que possible à Antonelli.

"Il s’agit avant tout de réussir à tout assembler, que ce soit dans les portions à basse ou à haute vitesse, et c’est un exercice assez délicat. Il y a encore beaucoup de vent aujourd’hui. Je pense que les écarts seront très serrés entre de nombreuses voitures, et j’espère que nous serons du bon côté."

"Kimi se débrouille très bien. C’est vraiment particulier de voir un pilote si jeune se battre pour son premier titre. Nous allons tout tenter aujourd’hui et faire en sorte que la tâche lui soit la plus difficile possible."

20h31 : Isack Hadjar, qui s’élancera en troisième position, vise à faire aussi bien à l’arrivée au minimum.

"J’ai Kimi et Max devant moi ; ce sont des pilotes exceptionnels. Je veux obtenir un excellent résultat pour l’équipe et marquer beaucoup de points. Je veux monter sur le podium, c’est ça l’objectif."

20h34 : Charles Leclerc, qui s’élancera depuis la quatrième place, fait preuve de confiance.

"La journée d’hier ne s’est pas tout à fait déroulée comme nous l’aurions souhaité, mais la quatrième position est un bon point de départ et nous avons toutes nos chances. Je me sens prêt à 100 %."

20h37 : Hamilton veut faire preuve d’agilité et de dynamisme pour finir plus haut que sa 5e place sur la grille.

"Il y aura beaucoup d’éléments incertains aujourd’hui ; savoir les gérer, tout en faisant preuve d’agilité et de dynamisme, sera la clé. J’espère que nous serons en mesure de viser le podium. Ce serait fantastique, mais la tâche s’annonce assurément très ardue."

20h39 : Un problème sur l’Aston Martin d’Alonso ? Après s’être hissé en Q2, Fernando Alonso a profité de quelques pénalités moteur infligées à des pilotes devant lui pour s’élancer en 12e position, son meilleur classement sur la grille cette saison. Mais il semble régner une certaine inquiétude, sur la grille, concernant un élément situé à l’arrière de sa monoplace...

20h42 : Mario Andretti, champion du monde 1978 et ambassadeur de Cadillac, s’exprime sur la grille sur la première saison de l’écurie en F1.

"En réalité, il s’agit essentiellement d’essais. Chaque course est une séance de test qui permet d’accumuler autant de connaissances que possible. Tout est orienté vers l’avenir et vers la voiture de l’an prochain. Mais chaque minute passée en piste est précieuse. Les pilotes accomplissent un travail remarquable et fournissent les retours nécessaires. C’est donc une démarche à long terme, nous ne sommes certes pas très patients, mais, en toute objectivité, il y a de belles perspectives à attendre."

20h44 : Adrian Newey confirme un problème sur la voiture d’Alonso.

"Nous avons rencontré le même problème lors des qualifications hier. Cela se produit dès qu’il se met en mouvement. Nous pensons qu’il s’agit d’un peu d’huile qui s’échappe par le reniflard, mais nous n’en sommes pas tout à fait sûrs."

20h47 : Stroll part depuis les stands après des changements de réglages et de moteur.

20h50 : Verstappen a déclaré qu’il espère utiliser les pneus tendres, ce qui laisse penser que ça ne sera pas son choix au départ. Il explique qu’il ne s’inquiète pas autant du départ qu’il y a 15 jours à Singapour, où il avait tout risqué pour bloquer Leclerc : "Ce n’est pas aussi important qu’à Singapour".

20h53 : Hadjar est conscient des enjeux, notamment au départ, et pour la suite de la course : "Ça va être compliqué, car c’est la meilleure place sur la grille de départ que j’ai jamais eue. J’ai hâte de rouler. Un podium est en jeu et nous devons être efficaces."

20h56 : Antonelli s’élance en pneus mediums, tandis que les Red Bull et les Ferrari sont en tendres. Russell est en mediums comme les McLaren. Lawson est en tendres, tout comme Gasly, Hülkenberg, Alonso, Bearman, Lindblad, Ocon, Sainz, Pérez. Bottas et Colapinto sont en durs et Bortoleto en tendres. On n’a pas l’information pour Albon et Stroll.

20h58 : Comme annoncé par Pirelli, Russell confirme que la stratégie devrait être à un seul arrêt, sauf rebondissements.

20h59 : Pour compléter les choix de pneus (voir info de 20h56), Albon est en tendres et Stroll en mediums.

Départ : Très bon départ pour Antonelli qui part tout seul devant, et les deux Ferrari dépassent Hadjar ! Leclerc dépasse Verstappen et Hamilton tente d’en faire pareil.

Tour 1 : Hadjar est cinquième devant Russell et les McLaren, tandis que Lawson et Gasly n’ont rien perdu. Bearman et Ocon suivent devant Lindblad et Albon, Sainz, Alonso qui se fait passer par Hülkenberg, Pérez, Colapinto, Bortoleto, Bottas et Stroll. Et Verstappen repasse Leclerc !

Tour 2 : Antonelli a déjà plus de 2 secondes d’avance à la fin du premier tour, et la VSC a été brièvement déployée pour des débris. La course reprend et Antonelli a 2"5 d’avance sur Verstappen, qui a les deux Ferrari et Hadjar derrière lui. Les McLaren sont très pressantes derrière Russell.

Tour 3 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’48"430, battu immédiatement par Verstappen en 1’48"372, qui repousse Leclerc à plus d’une seconde. Hamilton est à moins d’une seconde. Bearman a passé Gasly.

Tour 4 : Antonelli va plus vite en 1’40"705, et Verstappen fait mieux en 1’40"631. Leclerc est à 1"3 et a 1"2 de marge sur Hamilton, qui a la même avance sur Hadjar. Russell et Piastri sont collés à lui, et Norris est tout près. Lawson est à 3"4 et Bearman suit toujours avec Gasly et Ocon derrière lui.

Tour 5 : Antonelli améliore encore en 1’40"330, et son avance est de 2"7. Leclerc est à 1"6 de Verstappen, et Hamilton à 1"6 de son équipier. Hadjar et Russell se sont rapprochés, tandis que Norris est collé à Piastri.

Tour 6 : Antonelli a 2"5 de marge sur Verstappen. Le replay du départ montre que Lindblad a serré Sainz dans le mur.

Tour 7 : Hülkenberg continue sa remontée après avoir été envoyé hors piste au premier tour, il est 14e. Il n’y a aucun changement dans le top 10, mais Hamilton perd du temps sur Leclerc. Russell est sous enquête pour avoir gagné un avantage dans le premier tour.

Tour 8 : Verstappen reprend un peu de temps et revient à 2"1 du leader. L’ingénieur Will Joseph demande à Norris combien de rythme il a derrière Piastri, et il confirme être ralenti. L’équipe inverse les positions. Bearman et Gasly sont notés pour avoir eu un contact.

Tour 9 : Antonelli reprend de l’avance avec 2"8 de marge. Leclerc est à 1"9, Hamilton à 2"5, Hadjar à 2"4 du Britannique et Russell à 1"5. Norris est à 1"7 et a pris 1"8 d’avance sur Piastri. Et Russell écope de 5 secondes de pénalité pour avoir gagné un avantage hors piste !

Tour 10 : Ocon s’énerve derrière Bearman et demande de passer, Haas refuse de lui donner la place sur consigne, et il s’agace : "Regardez un peu la caméra embarquée".

Tour 11 : Antonelli a 2"8 d’avance sur Verstappen, Leclerc est à 1"7. Et Ocon dépasse Bearman pour la 11e place.

Tour 12 : Les écarts sont stables dans le top 8 mais Hamilton dit être en difficulté avec sa voiture, et Lawson est à 6"2 de Piastri. Gasly est dixième devant Ocon et Bearman, qui est maintenant sous la menace de Lindblad. Ce dernier dépasse pour la 12e place. Alonso dépasse enfin Albon pour la 15e place. ET Hûlkenberg dépasse Bearman pour la 13e place.

Tour 13 : Antonelli garde 2"4 d’avance sur Verstappen, qui a 2"2 de marge sur Leclerc.

Tour 14 : Verstappen s’arrête, il laisse Antonelli avec 4"4 d’avance sur Leclerc et 8"1 sur Hamilton. Le Néerlandais ressort huitième entre Piastri et Lawson avec des pneus tendres pour attaquer et faire 2 arrêts. Bearman s’arrête aussi.

Tour 15 : Hamilton fait un tour d’attaque et s’arrête un tour plus tard, il repart derrière Lawson en pneus mediums. Il dépasse la Racing Bulls dans son tour de sortie.

Tour 16 : Leclerc s’arrête aussi. Antonelli a maintenant 11 secondes d’avance sur Hadjar et 14"9 sur Russell. Norris est quatrième devant Verstappen qui fait le meilleur tour en 1’40"040. Leclerc ressort sixième en mediums devant Hamilton, et Piastri s’est arrêté et repart 12e seulement en gommes dures.

Tour 17 : Antonelli a 11"7 de marge sur Hadjar et Russell est à 4 secondes du Français. Verstappen prend la quatrième place à 3 secondes du Britannique car Norris s’est arrêté. Il ressort en pneus durs juste devant Ocon, qui est devant Piastri, malgré un arrêt lent en 4"4. Bearman et Gasly sont officiellement sous enquête pour leur contact.

Tour 18 : Antonelli perd un dixième sur Hadjar dans ce tour, et Russell est à 5"3 après avoir perdu 1"3 sur les deux hommes de tête. Verstappen lui reprend plus de deux secondes et revient dans son sillage. Leclerc est à 5"3 de Verstappen, et Hamilton à 3"6 de l’autre Ferrari. Piastri dépasse Ocon pour la dixième place. Verstappen dépasse Russell.

Tour 19 : Antonelli garde un écart stable avec Hadjar, qui a demandé à rester en piste car ses pneus vont bien. Verstappen est à 4"6 de son équipier, et Leclerc signe le meilleur tour en 1’39"753, il va revenir très rapidement sur Russell. Lindblad s’arrête depuis la 12e place, alors que Norris dépasse Gasly pour la huitième position. Bearman écope de 10 secondes de pénalité pour avoir percuté Gasly.

Tour 20 : L’écart entre Antonelli et Hadjar est de 11"6, et Verstappen reprend une seconde à son équipier. Russell perd près de 2 secondes et voir Leclerc, qui signe encore le meilleur tour en 1’39"687, à moins d’une seconde. Norris passe Lawson et Leclerc passe Russell.

Tour 21 : Antonelli a 12 secondes d’avance et Verstappen est à 2"7 de Hadjar. Russell est en perdition et Mercedes ne l’arrête pas, un choix étonnant, car il est cinquième et perd plus d’une seconde au tour sur Antonelli, qui reste en piste mais mène largement la course.

Tour 22 : Antonelli reprend encore 3 dixièmes à Hadjar, qui perd une seconde sur Verstappen. Leclerc grappille légèrement face au Néerlandais mais accuse toujours 3"8 de retard. C’est aussi l’écart entre lui et Russell, qui n’a plus que 1"8 de marge sur Hamilton. Norris est à 10"9, Lawson est à 5"4 et se voit attaqué et dépassé par Piastri. Gasly est toujours dixième.

Tour 23 : Verstappen a fait la jonction avec Hadjar et dépasse son équipier, et Russell s’arrête pour un arrêt durant lequel il va purger 5 secondes de pénalité. Il ressort dixième en pneus durs. La situation est évidemment provisoire, mais avec Hamilton cinquième et Russell dixième, c’est la première fois qu’Antonelli est virtuellement titré !

Tour 24 : Antonelli a 12"8 d’avance sur Verstappen, et ils ont encore un arrêt chacun à faire. Hadjar est pà 1"1 et Leclerc est revenu à 2"8 de Verstappen et à 1"5 de Hadjar. Hamilton est à 6"2. Verstappen s’énerve sur le fait que Red Bull n’ait pas anticipé la consigne avec Hadjar : "Super stratégie les gars, j’ai été coincé dans l’air sale, putain".

Tour 25 : Antonelli s’arrête ! L’Italien repart quatrième en pneus durs, laissant Vertstappen en tête avec 2"6 d’avance sur Hadjar, qui est sous la menace directe de Leclerc. Hamilton est à 1"1 d’Antonelli. Gasly s’arrête à son tour. Leclerc peine à dépasser Hadjar qui le ralentit dans la partie lente et lui fait perdre une seconde !

Tour 26 : Hadjar s’arrête, tout comme Lawson. Verstappen est en tête avec 3"4 d’avance sur Leclerc, qui a 3"9 de marge sur Antonelli. Hamilton est à 1"6. Hadjar ressort sixième entre les McLaren, juste devant Piastri, en pneus durs. Lawson repart 12e en gommes dures, et devant Gasly. Hadjar s’interroge sur le choix du pneus durs, et son ingénieur lui répond que c’est le meilleur pneu pour le deuxième relais. Le Français réagit en criant avec une voix très aigüe : "Quoi ?!"

Tour 27 : Verstappen a 3"9 d’avance sur Leclerc, qu i vient de faire un tour très lent. Antonelli est le plus rapide en piste et revient à 2 scondes de Leclerc. Hamilton se fait distancer. Bearman a abandonné.

Tour 28 : Leclerc recommence à tourner plus vite et revient à 3"4. Antonelli va toujours plus ite que les deux pilotes qui le précèdent et il est à 1"6 de la Ferrari, alors que les deux leaders doivent encore s’arrêter. Hamilton, qui devrait aussi s’arrêter, est quatrième avec 8 secondes d’avance sur Norris. Hadjar est à 10"9 du Britannique et retient Piastri. Hülkenberg et Alonso sont dans le top 10 mais ont encore leurs pneus tendres du départ.

Tour 29 : Verstappen n’a plus que 3 secondes d’avance sur Leclerc, et Antonelli est à 1"5 de Leclerc. Hamilton perdu du temps et voit aussi Norris lui revenir dessus. Les commissaires ont noté un incident entre Colapinto et Lindblad. Alonso s’arrête enfin. Il ressort 14e en pneus mediums.

Tour 30 : Verstappen a perdu près d’une seconde sur Leclerc, l’écart est de 2"3, et Antonelli est dans la seconde derrière le Monégasque. Verstappen dit que sa voiture est impossible à piloter et qu’il a un problème, et il n’entend pas son ingénieur. Hülkenberg s’est arrêté et repart devant Alonso.

Tour 31 : Verstappen perd encore près d’une seconde, Leclerc est à 1"4, et Antonelli est à 1 seconde du Monégasque, possiblement avec l’envie de profiter de leur lutte à venir. Les commissaires n’enquêteront pas sur Lindblad et Colapinto.

Tour 32 : Leclerc prend la tête car Verstappen s’arrête ! Antonelli est collé à la Ferrari et Hamilton est à 5"8. Norris est à 6"6 de la Ferrari, et Verstappen repart cinquième entre la McLaren et Hadjar. Piastri suit devant Russell, Lawson et Gasly. Et Antonelli prend la tête ! Leclerc tente de résister, en vain.

Tour 33 : L’écart reste d’une demi-seconde entre eux, et Hamilton est à 5"8. Norris est à 5"9 et Verstappen à 6 secondes, avec deux meilleurs secteurs grâce à ses pneus mediums neufs. Hadjar a lâché Piastri qui est maintenant menacé par Russell. Lawson est à 27 secondes du Britannique, ce qui montre à nouveau l’écart entre les top teams et les autres.

Tour 34 : Antonelli repousse Leclerc à 1"4, et Hamilton perd un peu de temps sur son équipier. Verstappen signe le meilleur tour en 1’39"307 et reprend une seconde à Norris.

Tour 35 : Antonelli porte son avance à 2 secondes, et le reste du top 8 est stable en matière d’écarts. Hadjar perd un peu de temps sur Verstappen et Piastri sur le Français, mais c’est globalement stable.

Tour 36 : Antonelli creuse lentement mais sûrement l’écart, mais il a dépassé les limites de piste après avoir été gêné par Albon, tandis que Verstappen n’arrive plus à revenir sur Norris pour le moment.

Tour 37 : Verstappen a repris un peu de temps au pilote McLaren et passe à moins de 4 secondes derrière.

Tour 38 : Antonelli a 3"4 d’avance, et Hamilton est à 6"8 de Leclerc. Norris revient à 3"4 de la Ferrari, et Verstappen à 2"8 de la McLaren. Hadjar est à 13 secondes, Piastri à 4 secondes et Russell toujours dans les roues de la McLaren. A noter que Lawson tourne quasiment dans le rythme de ces deux-là.

Tour 39 : Verstappen signe le meilleur tour en 1’39"268 et il prend la quatrième place car Hamilton s’arrête. Le pilote Ferrari ressort en pneus durs en sixième place.

Tour 40 : Leclerc s’arrête à son tour, et il ressort quatrième en pneus durs, avec 9"5 de retard sur Verstappen et 4 secondes de marge sur Hadjar.

Tour 41 : Antonelli a 14 secondes d’avance sur Norris, et Verstappen revient à 1"8 du Britannique. Leclerc est à 8"5 de Verstappen, et le podium est toujour spossible. Hadjar est à 5"8 de Leclerc et sous la menace de Hamilton qui signe le meilleur tour en 1’39"000. Lindblad s’arrête et repart 15e. Colapinto abandonne.

Tour 42 : Antonelli et Norris tournent dans les mêmes chronos, et Verstappen reprend deux dixièmes au Britannique. Leclerc est bien plus rapide à 7 secondes de Verstappen avec le meilleur tour en 1’38"329. Hamilton dépasse Hadjar et pointe à 7"2 de son équipier, et à 15 secondes du podium.

Tour 43 : Leclerc signe le meilleur tour en 1’37"976, et il revient à 5"5 du podium. Verstappen est derrière Norris et pourrait essayer de passer le Britannique. Hamilton est à 8 secondes de son équipier. Russell est toujours bloqué derrière Piastri.

Tour 44 : Antonelli a 15 secondes d’avance et Norris garde toujours Verstappen derrière lui. Leclerc est à 3"3.

Tour 45 : Verstappen est collé à Norris mais ne passe pas, et Leclerc revient à 2"2 !

Tour 46 : Antonelli creuse l’écart avec 15"6 d’avance, et Verstappen est à l’attaque ! Mais il reste derrière, et Leclerc est dans son sillage.

Tour 47 : Verstappen dépasse Norris ! Leclerc ne parvient pas à en profiter alors qu’il était proche d’attaquer Verstappen. Mais c’est fait plus tard dans le tour, le Monégasque prend la troisième place.

Tour 48 : Antonelli en a profité et a 16"6 d’avance sur Verstappen. Leclerc est maintenant collé à la Red Bull et Norris a déjà perdu 2"3. Hamilton passe sous les 5 secondes derrière. Hadjar est à 8 secondes, Piastri à 11"3, et Russell ne parvient toujours pas à dépasser la McLaren.

Tour 49 : Leclerc se montre de plus en plus pressant derrière Verstappen. Will Joseph dit à Norris qu’il a un plat sur le pneu et qu’il devrait s’arrêter. La réponse laconique du Britannique ne tarde pas à arriver : "Je n’ai pas de plat sur le pneu". Mais il perd bien 2 secondes au tour sur Hamilton. Et Leclerc dépasse Verstappen !

Tour 50 : Antonelli frôle les 17 secondes d’avance, et Verstappen est maintenant à 1 seconde de la Ferrari. Norris est à 3"9, et Hamilton à 1"8 de la McLaren.

Tour 51 : Leclerc accélère mais avec 5 tours et demi à disputer, ses 16 secondes de retard vont coûter cher. Hamilton dépasse Norris au premier virage. Bottas est au ralenti, la voiture de sécurité virtuelle est déployée, alors que Cadillac lui dit de continuer. Bortoleto profite de la VSC pour s’arrêter et Bottas s’immobilise.

Tour 52 : Les classements sont immobilisés par la voiture de sécurité virtuelle. Bortoleto ressort 14e et espérait certainement une immobilisation ou neutralisation plus concrète, comme une Safety Car.

Tour 53 : La VSC continue à être déployée en piste, Mercedes a failli faire s’arrêter Antonelli, alors que les commissaires peinent à attraper la Cadillac bloquée dans l’herbe. Et la course reprend avec 3 tours à faire !

Tour 54 : Les écarts n’ont pas bougé avec la VSC, et cela a permis à Antonelli de vivre une fin de course tranquille.

Tour 55 : Antonelli roule sans forcer dans les mêmes chronos que Verstappen, Leclerc et Hamilton sont les plus rapides mais les places semblent entérinées. Russell ne semble toujours pas en mesure d’aller chercher Piastri.

Dernier tour : Antonelli assure et Leclerc ne revient presque plus sur la Mercedes.

Arrivée : Victoire pour Antonelli, la neuvième de la saison et sa neuvième en carrière ! Leclerc et Verstappen terminent sur le podium. Hamilton termine quatrième et garde ses espoirs de titre en vie pour deux points, mais l’Italien est plus que jamais proche de la couronne mondiale !

Norris termine cinquième devant Hadjar, Piastri et Russell, qui garde aussi espoir d’être champion pour deux points ! Et le pilote Mercedes F1 termine à 54 secondes de son équipier. Lawson et Gasly terminent dans les points.

Hülkenberg est encore 11e devant Lindblad et Bortoleto, Ocon, Stroll, Alonso, Albon, Sainz et Pérez.