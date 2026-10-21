Alpine F1 doit transformer ses Q3 en points : Gasly veut rattraper Racing Bulls

Alpine F1 aborde le Grand Prix des États-Unis avec l’ambition de mettre fin à une série de résultats décevants et de retrouver une place dans le top 10. Malgré des performances encourageantes en qualifications, notamment avec cinq apparitions consécutives d’au moins une A526 en Q3, l’écurie française peine à concrétiser son potentiel en course. Pierre Gasly et Franco Colapinto espèrent profiter du Circuit des Amériques, où ils possèdent tous deux de bons souvenirs, pour inverser la tendance. Avec trois Grands Prix consécutifs sur le continent américain, l’équipe sait qu’elle doit rapidement transformer ses progrès en points au championnat.

La Formule 1 retrouve les États-Unis pour la deuxième fois de la saison, après Miami, avec un rendez-vous sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas. Un tracé qui accueille le championnat du monde depuis 2012 et qui s’est progressivement imposé comme l’un des circuits les plus appréciés des pilotes et des équipes.

Inspiré de plusieurs pistes emblématiques, notamment Silverstone et Istanbul Park, le COTA se distingue par sa variété de virages et les nombreux défis qu’il impose aux monoplaces. Dès le départ, les pilotes doivent négocier une montée spectaculaire de 30,9 mètres jusqu’au premier virage, avant d’aborder un enchaînement rapide de courbes en S qui exige précision et stabilité aérodynamique.

Les possibilités de dépassement sont également nombreuses, notamment au bout de la longue ligne droite opposée, au freinage du virage 12, ainsi que dans la succession de virages plus serrés du secteur surnommé le Stadium. Autant de caractéristiques qui devraient favoriser les batailles en piste tout au long du week-end.

Pour Alpine, cette nouvelle étape américaine représente une occasion importante de renouer avec les points.

L’écurie française avait particulièrement bien négocié ses précédents déplacements en Amérique du Nord cette saison, en terminant dans le top 10 de toutes les courses Sprint et de tous les Grands Prix disputés à Miami et au Canada. Elle espère désormais prolonger cette série positive à Austin, malgré des dernières semaines plus compliquées.

Gasly veut transformer ses bonnes qualifications en points

Si Alpine a rencontré des difficultés en course récemment, ses performances sur un tour témoignent d’une certaine progression. Lors des cinq derniers Grands Prix, au moins l’un de ses pilotes est parvenu à se qualifier pour la Q3.

Pierre Gasly reste notamment sur trois qualifications consécutives parmi les dix premiers, une régularité qu’il souhaite désormais concrétiser le dimanche. Le Français possède également un bilan particulièrement solide à Austin. Il a atteint la Q3 avec chacune des équipes pour lesquelles il a disputé les qualifications sur ce circuit et n’a jamais été battu par un équipier dans cet exercice au Circuit des Amériques.

Des statistiques encourageantes à l’approche d’un week-end où Alpine aura besoin d’exploiter pleinement son potentiel.

"J’aime toujours venir au Texas pour le Grand Prix des États-Unis. C’est clairement l’un des temps forts de la saison. Le circuit est amusant, avec son tracé fluide et rapide qui offre plusieurs opportunités de dépassement tout au long du tour. J’espère que nous serons en mesure de nous battre pour les points et de remonter dans la hiérarchie."

Gasly ne cache toutefois pas que la situation actuelle de l’équipe reste préoccupante, notamment dans la lutte au championnat constructeurs face à Racing Bulls.

"Ces dernières semaines ont été difficiles pour l’équipe, avec des résultats qui n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous sommes conscients des enjeux au championnat et, pour le moment, la situation ne nous est pas favorable. Cela dit, c’est à nous de continuer à tirer le maximum de la voiture, à en améliorer les performances et à transformer nos progrès en piste en points chaque semaine."

Le pilote français entend s’appuyer sur sa régularité récente pour tenter de relancer la dynamique de l’écurie dès le Grand Prix des États-Unis.

"De mon côté, j’ai atteint la Q3 lors des trois courses précédentes et mon objectif est de poursuivre sur cette lancée et de convertir ce rythme en points précieux pour l’écurie. J’ai donc hâte d’être au Texas. Il s’y passe beaucoup de choses intéressantes, sur la piste comme en dehors, et je suis déterminé à apporter ma pierre à l’édifice."

Colapinto retrouve un circuit qui lui a réussi en 2024

Franco Colapinto aborde lui aussi le rendez-vous texan avec des souvenirs particulièrement positifs. En 2024, alors qu’il ne disputait que son quatrième Grand Prix de Formule 1, l’Argentin avait réussi à inscrire des points sur le Circuit des Amériques.

Il s’était également distingué par un dépassement sur Fernando Alonso, une manœuvre qui lui avait valu le prix du dépassement de l’année 2024.

Deux ans plus tard, Colapinto espère retrouver cette réussite à l’occasion d’une tournée américaine qui passera successivement par Austin, Mexico et São Paulo. Un enchaînement qu’il apprécie particulièrement en raison de l’atmosphère des circuits et du soutien important qu’il reçoit de la part des supporters latino-américains.

"Je suis impatient de retrouver Austin et d’entamer l’une des triplettes les plus amusantes de l’année. C’est formidable de pouvoir piloter au Texas, à Mexico, puis à São Paulo, d’autant que je peux compter sur le soutien de nombreux fans plus proches de chez moi. L’ambiance à Austin est vraiment géniale et la ville est toujours en effervescence, ce qui en fait aussi l’une de mes étapes préférées du calendrier chaque année."

"C’est un circuit incroyable au volant et je pense que les spectateurs assisteront à de belles batailles en piste avec les monoplaces de cette saison."

Comme son équipier, Colapinto reconnaît cependant que les dernières courses n’ont pas permis à Alpine d’atteindre ses objectifs.

Pour préparer cette nouvelle série de trois Grands Prix consécutifs, il a notamment profité de la semaine de pause pour retourner à l’usine d’Enstone.

"Nous avons enchaîné plusieurs courses difficiles ces dernières semaines, mais je suis retourné à Enstone avec mes ingénieurs et nous avons tous travaillé d’arrache-pied pour que les prochains rendez-vous soient bien meilleurs. Nous avons beaucoup de travail à faire en piste et je suis déterminé à connaître un nouveau week-end solide à Austin."