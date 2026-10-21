Cadillac F1 arrive au GP des États-Unis avec une livrée spéciale et des nouveautés

Cadillac s’apprête à disputer son deuxième Grand Prix à domicile de la saison 2026, avec une motivation particulière à l’approche du rendez-vous d’Austin. Pour cette 18e manche du championnat du monde, qui marque le début d’une série de trois courses sur le continent américain, l’écurie entend confirmer les progrès entrevus à Singapour tout en évaluant de nouvelles évolutions techniques. Le public texan pourra également retrouver Colton Herta au volant de la MAC-26 lors des premiers essais libres, tandis que Sergio Pérez et Valtteri Bottas espèrent tirer parti de leur solide expérience du Circuit des Amériques.

Après avoir amené ses deux monoplaces à l’arrivée du Grand Prix de Singapour, Cadillac aborde le Grand Prix des États-Unis avec l’objectif de poursuivre sa progression. Cette course revêt une importance particulière pour le constructeur américain, qui évoluera pour la deuxième fois de la saison devant son public après la course à Miami.

L’équipe, dont les activités sont réparties entre Indianapolis, Silverstone et Charlotte, entend profiter de ce rendez-vous pour poursuivre le développement de sa première monoplace de Formule 1, qui aura droit à une livrée spéciale rendant hommage aux cowboys et au rodéo, une des activités emblématiques du Texas (voir les autres photos ci-dessous).

Marcin Budkowski, directeur de l’écurie, confirme notamment l’arrivée de quelques nouveautés techniques. Le Grand Prix des États-Unis constitue une étape importante pour Cadillac, qui cherche à consolider ses performances après un week-end singapourien encourageant en matière de fiabilité et de combativité.

Les deux MAC-26 avaient franchi la ligne d’arrivée après une course disputée, un résultat sur lequel l’équipe souhaite désormais capitaliser. Pour Austin, Cadillac prévoit d’évaluer de petites évolutions du plancher et du système de refroidissement.

Ces nouveautés devront être étudiées sur un tracé particulièrement exigeant, où les virages rapides du premier secteur contrastent avec les portions plus lentes de la fin du tour.

Marcin Budkowski souligne l’importance de ce deuxième rendez-vous américain pour l’ensemble du personnel de Cadillac.

"Amener l’équipe Cadillac de Formule 1 sur le Circuit des Amériques pour notre deuxième course à domicile de la saison est un moment très important pour tous ceux qui travaillent sur nos sites d’Indianapolis, de Silverstone et de Charlotte."

"Après un week-end solide à Singapour, où nos deux voitures ont terminé la course après une bataille difficile, revenir en Amérique donne un regain de motivation à toute l’équipe."

Budkowski s’attend toutefois à un défi technique important sur le circuit texan.

"Le COTA est une installation fantastique et un véritable défi. Les grandes courbes rapides du premier secteur et les virages serrés et lents de la fin du tour rendent les réglages de la voiture délicats, et les bosses ajoutent toujours une difficulté supplémentaire."

Il confirme également le programme prévu pour les premiers essais libres avec Herta au volant.

"Nous sommes impatients de retrouver Colton dans la voiture pour les EL1 vendredi, et nous prévoyons également d’apporter quelques petites évolutions du plancher et du refroidissement afin de les évaluer."

"Colton connaît très bien ce circuit grâce à sa carrière en IndyCar, donc ses retours seront précieux pour établir notre base de réglages pour le week-end."

Herta prendra la place de Sergio Pérez lors des EL1, permettant ainsi au Mexicain de satisfaire à la deuxième des deux séances qu’il doit obligatoirement céder à un pilote débutant au cours de la saison.

Pour Pérez, l’essentiel sera de profiter des informations recueillies par son coéquipier de séance afin de préparer rapidement la suite du week-end. Le Mexicain avait participé à la première édition organisée à Austin en 2012 et compte désormais douze départs dans cette épreuve. Il y a terminé dans les points à dix reprises et obtenu un podium en 2021.

"Austin est toujours l’un de mes week-ends préférés de la saison, mais y venir cette année en tant que pilote Cadillac de Formule 1 rend ce rendez-vous encore plus particulier."

"L’ambiance au COTA est incroyable et, avec autant de supporters américains et mexicains dans les tribunes, cela ressemble vraiment à une autre course à domicile pour moi."

"C’est un circuit très exigeant. Le premier virage est emblématique avec sa montée très raide vers un point de corde large, et le premier secteur est extrêmement rapide et physique."

Le Mexicain devra patienter jusqu’aux EL2 pour retrouver le volant de sa Cadillac, après avoir laissé Herta participer à la séance inaugurale.

"Je soutiendrai Colton pendant les EL1 vendredi, en tenant compte de ses retours. Ensuite, notre priorité sera de trouver rapidement le bon équilibre de la voiture pendant les EL2 et de nous mettre en position de nous battre sérieusement dimanche."

Valtteri Bottas possède lui aussi une expérience considérable du Circuit des Amériques. Le Finlandais y a effectué ses débuts en 2013, terminant dans les points dès sa première participation. Il compte désormais onze départs au Grand Prix des États-Unis et conserve un souvenir particulièrement heureux de l’édition 2019.

Cette année-là, alors pilote Mercedes, il avait remporté la course après s’être élancé depuis la pole position, au terme d’une bataille intense. Une victoire qui reste l’un des moments forts de sa carrière en Formule 1.

"Le COTA est un circuit sur lequel j’ai toujours hâte de revenir. J’y garde d’excellents souvenirs, particulièrement ma victoire depuis la pole position en 2019 après une bataille difficile."

Bottas estime que le tracé texan récompense les pilotes capables d’aborder les grandes courbes rapides avec confiance.

"C’est une piste qui récompense la confiance, parce que le premier secteur est très rapide et fluide, mais il faut aussi disposer d’une bonne motricité à la sortie des virages lents du dernier secteur."

"L’état du revêtement et les bosses font toujours parler, donc il sera essentiel de placer rapidement la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement, avec un équilibre et des réglages adaptés dès le début des essais."

"Nous avons montré une résilience encourageante à Singapour en amenant nos deux voitures jusqu’à l’arrivée, et l’objectif de ce week-end est de poursuivre sur cette lancée lors de notre course à domicile."