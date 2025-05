Alonso annonce le décès de Fabrizio Borra, son physiothérapeute

Fernando Alonso a confirmé le décès de son physiothérapeute de longue date en F1, Fabrizio Borra.

Le double champion du monde de F1 a publié un message sur Instagram rendant hommage à Borra, qui travaillait avec le pilote espagnol depuis sa première saison chez Minardi en 2001.

Le physiothérapeute italien a travaillé avec Alonso chez Renault, McLaren, Ferrari, McLaren pour la deuxième fois, Alpine et, depuis 2023, Aston Martin. Soit 25 années de collaboration ininterrompues !

Borra, âgé de 64 ans, est peut-être surtout connu pour avoir été la personne sur le muret des stands de McLaren approchée par Ron Dennis, alors directeur de l’écurie, lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie 2007, où une dispute a éclaté entre Alonso et son coéquipier Lewis Hamilton.

Borra travaillait pour Physiology Centre, qui comptait parmi ses clients Michael Schumacher, Andrea Dovizioso (MotoGP), mais aussi des cyclistes, dont le triple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar.

Rendant hommage à Borra, Alonso a écrit : « Tu me manqueras, Fabri. Chaque jour. Merci de m’avoir tant appris et d’avoir fait de moi une meilleure personne et un meilleur athlète. Toute ma carrière à tes côtés a été la plus grande chance que j’aurais pu avoir 👬🏻. ❤️ Repose en paix, mon frère ❤️. »