C’est en marge du rallye de Turquie que Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul et Hyundai ont annoncé la prolongation de leur union pour trois nouvelles saisons. Le Belge est actuellement en tête du championnat et pourrait décrocher son premier sacre en fin de saison, tandis que Hyundai pourrait en faire de même chez les constructeurs.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat de trois ans avec Hyundai Motorsport" a déclaré Neuville. "Nous nous sommes beaucoup améliorés au cours des dernières saisons, et mon objectif a toujours été d’assurer la continuité de ma carrière en restant avec cette équipe. Depuis 2014, nous avons partagé de nombreux moments privilégiés ensemble, en plus de traverser des moments plus difficiles."

"Notre première victoire ensemble en 2014 reste un point culminant, et nous avons depuis signé d’autres victoires ensemble. Il y a une ambiance familiale fantastique et je m’entends très bien avec mes coéquipiers. C’est très important pour moi. Aux côtés de Nicolas, qui a joué un rôle clé dans nos succès, notre objectif est de terminer cette saison de la manière la plus forte possible et de remporter les titres. De là, nous continuerons à construire, nous l’espérons, un avenir encore plus prometteur avec Hyundai Motorsport."

Le directeur de l’équipe, Michel Nandan, est également ravi : "Nous sommes heureux de prolonger notre relation avec Thierry et Nicolas pour trois saisons supplémentaires. Au cours des cinq dernières années, ils ont tous deux joué un rôle crucial dans la mise en place du programme Hyundai Motorsport WRC, nous aidant à franchir de nombreuses étapes importantes depuis notre première victoire en Allemagne en 2014 jusqu’à se retrouver actuellement en tête au championnat."

"Alors que nous nous dirigeons vers une conclusion passionnante de la saison, avec des championnats pilotes et constructeurs encore incertains, il est important pour nous de pouvoir déjà regarder vers 2019 et après. Thierry et Nicolas se sont avérés être d’excellents ambassadeurs de Hyundai sur la scène mondiale du sport automobile, et ils sont très respectés, dans l’équipe et en dehors. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec eux au cours des prochaines années."