On a lu : 100 ans d’automobiles

Par Franck Drui 12 mai 2024 - 07:00





Découvrez les modèles de légende de l’histoire de l’automobile dans cette 2e édition remise à jour avec les derniers plus beaux modèles de la production mondiale. Si vous avez raté la première, ne manquez pas la deuxième, qui sort avec un prix très contenu de 30 € à peine !

Le grand historien automobile Larry Edsall nous présente ici tous les modèles d’exception qui ont jalonné un siècle de construction automobile : voitures populaires comme la Citroën 2 CV et la VW Coccinelle, bolides de très haute performance comme la Nissan 350Z, la Porsche Carrera GT ou encore les toutes récentes Lotus Evija et GMA T.50.

De la Bugatti 57SC Atlantic à l’Aston Martin Valkyrie, en passant par la Mercedes-Benz 300 SL, la Ferrari 250 GT, la Shelby AC Cobra ou la Lamborghini Countach, toutes ces voitures ont par leur esthétique, leur innovation technologique ou leur performance sportive contribué à l’aventure automobile commencée il y a un peu plus d’un siècle. En conjuguant art et savoir-faire, beauté et technicité, les cinquante-sept modèles de légende présents dans ce livre ont tous marqué de leur empreinte l’histoire de l’automobile.

Les premiers bolides se résumaient à des machines rudimentaires équipées d’un moteur à combustion. Rapidement, ces véhicules sont devenus plus sophistiqués, dotés de lignes plus harmonieuses et fluides, grâce aux recherches en aérodynamique.

À travers les années, les moteurs et les mécaniques ont gagné progressivement en puissance et en fiabilité, les habitacles se sont renforcés en matière de sécurité.

Cette nouvelle édition augmentée est entièrement mise à jour avec les tous derniers modèles d’exception.

Informations :

Editeur : Glénat

Auteur : Larry Edsall

Traducteur : Laoudi

Parution : 10.04.2024

Collection : Auto Moto Transports

Format : 237 x 308 mm

Pages : 208

EAN : 9782344064108

Prix : 30 €

