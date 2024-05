On a lu : 50 duos de légende, l’homme et sa machine

Par Franck Drui 11 mai 2024 - 07:00





Pour ce nouvel ouvrage, 50 duos de légende, l’homme et sa machine, dont nous souhaitons vous parler, nous partons sur un concept novateur. Cette fois-ci, il ne se limite pas au sport automobile, mais il s’élargit aux sports mécaniques, y compris la moto, l’automobile et ses grandes aventures humaines.

Stéphane Cohen, l’auteur, a sélectionné comme le nom l’indique, 50 associations légendaires qui ont marqué l’histoire de l’automobile, que ce soit en sport, sur nos routes ou encore au cinéma. Avec quelques incartades du côté des deux roues.

Chaque duo a le droit à 2 ou 4 pages, qui relient un homme et sa machine, à travers une époque ou, parfois, juste une épreuve ou un évènement. C’est en tout cas à chaque fois d’excellents choix, même si certains surprennent !

Parmi les sujets abordés : la Tyrrell Ford de Jackie Stewart, la Porsche 936 de Jacky Ickx, la Citroën Xsara WRC de Sébastien Loeb, la Yamaha YZR-M1 de Valentino Rossi en compétition ; l’Aston Martin DB5 de James Bond, la Peugeot 403 de l’inspecteur Columbo, la Ford Gran Torino de Starsky et Hutch, à l’écran, et même dans notre histoire, la Ford 1932 de Bonnie & Clyde, The Beast du président des États-Unis, la Jeep Willys du Général Patton, le Type H du boulanger de nos villages...

Un livre avec une grande saveur de nostalgie, qui rappellera (ou fera découvrir) quelques uns des meilleurs moments de l’histoire de l’automobile à ne pas oublier...

Informations :

L’Auteur :

Stéphane Cohen est producteur et chroniqueur pour l’émission Direct Auto sur C8, réalisateur de documentaires sur les routes du monde et l’histoire automobile, et auteur d’ouvrages de référence, notamment Les 30 F1 de légende, Les 30 plus beaux circuits du monde et 50 motos de légende.

Nombre de pages : 192

Date de parution : 13/03/2024

Auteur : Stéphane Cohen

EAN 13 : 978-2-38514-048-9

Marque éditoriale : Sophia Éditions

Format : 240X290 mm

Prix : 44€

Pour commander le livre sur le site de l’éditeur, cliquez ici.