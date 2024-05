Officiel : La liste des 186 pilotes engagés aux 24 Heures du Mans 2024

Par Franck Drui 6 mai 2024 - 17:05





Les 15 et 16 juin prochain, la 92e édition des 24 Heures du Mans mettra à l’épreuve les plus grands constructeurs mondiaux. La quatrième manche du FIA WEC promet d’être des plus passionnantes.

Ce lundi 6 mai, la liste des pilotes engagés se révèle ( à consulter ici en PDF ) ; voici un résumé des éléments à retenir.

L’Hypercar au sommet

La catégorie reine comptera pas moins de 23 voitures engagées par neuf constructeurs différents : Ferrari, Alpine, BMW, Isotta Fraschini, Peugeot, Lamborghini, Cadillac, Toyota et Porsche. Ce rassemblement de grands noms du sport automobile s’accompagnera de la présence de pilotes au palmarès fourni en endurance. Sébastien Buemi et ses quatre triomphes aux 24 Heures, André Lotterer et ses trois succès, ou Kévin Estre, vainqueur du championnat FIA WEC et de la classique mancelle dans sa catégorie. Sans aucun doute, l’affrontement s’annonce historique.

Les LMGT3 en grande pompe

Si la classe Hypercar attire l’attention de beaucoup, la nouvelle catégorie LMGT3 n’est certainement pas moins intéressante. Introduite en 2024, elle est composée de 23 voitures signées par neuf marques : Aston Martin, Ford, BMW, Lamborghini, Porsche, Lexus, Ferrari – avec un tout nouveau modèle, Corvette et McLaren, soit davantage de firmes de premier plan. La présence des LMGT3 en piste, couplée aux Hypercars, assurera une diversité rarement vue aux 24 Heures du Mans. Les habitués du GT ne seront pas perdus, à l’image de Thomas Flohr, sept participations au compteur, alors que d’autres géants feront leurs débuts sur la scène. C’est le cas de Kelvin van der Linde, spécialiste du Grand Tourisme depuis plus d’une décennie.

Du nouveau en LMP2

La catégorie LMP2, toujours très disputée, est là pour offrir un grand spectacle. Avec 16 prototypes au départ, les grands pilotes ne manquent pas. On y retrouve d’anciens vainqueurs de classe aux 24 Heures comme Ben Keating et François Perrodo, mais aussi, de plus jeunes talents en soif de victoire : Louis Delétraz en pointe, lui qui figurait deuxième sur les deux dernières éditions. Fabio Scherer, cette fois chez Nielsen Racing, tentera tout pour remporter l’épreuve comme en 2023. Avec des équipes du niveau de United Autosports ou d’Inter Europol Competition, c’est l’assurance d’une course de très haut rang.

De la Formule 1 aux 24 Heures

De nombreux anciens pilotes de Formule 1 perpétuent la tradition. Depuis la création du championnat de monoplaces en 1950, les héros viennent disputer la classique mancelle et l’édition 2024 ne fait pas exception à la règle. Jenson Button, champion du monde de F1 en 2009, représentera haut les couleurs d’Hertz Team Jota en Hypercar. Il ne sera pas le seul issu du monde de la monoplace au départ de la 92e édition. Antonio Giovinazzi, vainqueur en 2023 sur Ferrari, compte bien réitérer. Robert Kubica, Nyck de Vries, Romain Grosjean et Mick Schumacher, entre autres, s’ajoutent à une liste de transfuges déjà bien fournie.

Une Lamborghini rose

C’est le retour des Iron Dames, avec un nouvel équipage et une nouvelle voiture. Pour la saison 2024 du championnat FIA WEC, la formation a choisi une Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 pour se défendre. Doriane Pin, véritable espoir français en monoplace et déjà présente au Mans par le passé, rejoindra Sarah Bovy et Michelle Gatting pour compléter un trio de choc. En novembre 2023, les Iron Dames avaient remporté les 8 Heures de Bahreïn, une première pour un trio féminin à ce niveau de compétition. Les 15 et 16 juin, elles vont tenter d’ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès.

Un nonuple champion du monde au départ

La grille LMGT3 est marquée par la présence de Valentino Rossi, neuf fois champion du monde des Grands Prix motos. Après un passage remarqué en GT – dont une apparition en Sarthe pour Road to Le Mans en 2023, « The Doctor » désire imposer sa BMW M4 LMGT3 du Team WRT avec ses coéquipiers Ahmad Al Harthy et Maxime Martin. Le challenge est grand, mais il pourra compter sur ses nombreux fans. Les trois hommes sont montés sur le podium lors des 6 Heures d’Imola, deuxième manche du championnat du monde FIA WEC 2024. Nul doute qu’il sera sous le feu des projecteurs à l’instar de la catégorie dans laquelle il évoluera.

Rendez-vous le samedi 15 juin prochain, à 16 heures, pour le grand départ de la 92e édition des 24 Heures du Mans !