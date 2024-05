6 Heures de Spa : Première victoire pour Porsche JOTA après un long drapeau rouge

Par Paul Gombeaud 12 mai 2024 - 11:32





Le Hertz Team JOTA a remporté sa première victoire en WEC aux 6 Heures de Spa-Francorchamps ce samedi, à l’occasion de la troisième manche du Championnat du Monde 2024. L’épreuve, qui a attiré un nombre record de 88 180 spectateurs, a été marquée par un long drapeau rouge.

L’équipage de la Porsche 963 n°12 ont donc franchi le drapeau à damier en tête après que les Anglais Callum Illott et Will Stevens aient profité d’un arrêt au stand bien programmé avant le drapeau rouge pour se désynchroniser par rapport à la plupart de leurs rivaux. Cette première victoire de l’équipe leur permet d’être catapulté à la deuxième place du classement général des pilotes.

Derrière, c’est une autre Porsche, la n°6 du Team Penske, qui a terminé deuxième de l’épreuve. Kevin Estre, Andre Lotterer et Laurens Vanthoor conservent ainsi la tête du championnat et continuent leur très belle série (victoire au Qatar, deuxième place à Imola puis à Spa désormais).

La Ferrari AF Corse n°50 de Miguel Molina, Antonio Fuoco et Nicklas Nielsen est montée sur la dernière marche du podium, le trio remontant au classement après une pénalité qui a vu l’équipage prendre le départ de la course depuis le fond de la grille de départ des Hypercars. La Ferrari AF Corse n°51 pilotée par James Calado, Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi termine quatrième.

Un temps leader de la course, la Porsche n°99 de Proton Competition a complété le top 5, Julien Andlauer dépassant Kamui Kobayashi dans les derniers tours de course. La Toyota n°7, également pilotée par Mike Conway et Nyck de Vries, a franchi la ligne d’arrivée en sixième position, mais une pénalité de cinq secondes pour un contact antérieur avec une LMGT3 a fait reculer l’équipage à la septième place, derrière l’autre Toyota de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa.

La Ferrari n°83 pilotée par Robert Kubica, Robert Shwartzman et Yifei Ye a terminé huitième au classement, tandis qu’Alpine a terminé neuvième avec sa n°35, une place devant la Peugeot 9X8 n°93 qui a décroché le dernier point accordé.

Au cours de la cinquième heure de course, Earl Bamber a connu un crash spectaculaire au volant de la Cadillac dans la ligne droite de Kemmel après avoir touché la Porsche Proton Competition n°99 de Neel Jani alors qu’il se battait pour la troisième position.

Après une longue période de drapeau rouge, nécessaire pour réparer les barrières et les clôtures de la ligne droite de Kemmel, la séance de course a repris à 19:10 heure locale pour une durée d’une heure et 44 minutes, soit le temps qui a été nécessaire pour effectuer les réparations.

Porsche signe également le doublé en LMGT3

La Porsche 911 n°91 de l’équipe Manthey EMA, pilotée par Richard Lietz, Yasser Shahin et Morris Schuring, est passée de la troisième à la première place dans le dernier tour d’une course palpitante dans la catégorie LMGT3.

Lietz était en effet troisième derrière la Lamborghini n°60 de l’équipe Iron Lynx et la Porsche n°92 de Manthey Purxcing. Mais Franck Perera a dû abandonner la tête de l’épreuve pour remettre un peu d’essence, tandis que Klaus Bachler devait composer avec très peu de carburant, ce qui a finalement profité à l’autre équipage, tout heureux et surpris de l’emporter.

Finalement deuxièmes de l’épreuve, Malykhin, Bachler et Sturm ont réalisé une remontée épique après un énorme accident en qualifications au Raidillon, qui a contraint l’équipe à reconstruire entièrement la voiture après une nuit d’efforts. Ces 18 points leur permettent d’ailleurs d’augmenter leur avance au championnat du monde.

La Lamborghini Iron Lynx n°60 de Matteo Cressoni, Franck Perera et Claudio Schiavoni complète le podium, devant une autre Lamborghini, la n°85 des Iron Dames pilotée par Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey. L’équipage 100% féminin a mené une grande partie de la course, mais a finalement rétrogradé après un arrêt aux stands trop lent dans la dernière heure suivant le nouveau départ.

La McLaren n°59 United Autosports de James Cottingham, Grégoire Saucy et Nicolas Costa a terminé à la cinquième place après avoir également mené à certains moments de la course.

Le top 6 est complété par la Ferrari n°54 de VISTA AF Corse de Davide Rigon, Francesco Castellacci et Thomas Flohr, qui a également passé du temps en tête du peloton LMGT3 pendant la course.

La BMW M4 n°31 du Team WRT de Sean Gelael, Augusto Farfus et Darren Leung, victorieuse à Imola, a vu sa course se terminer après avoir été une victime collatérale de l’accident d’Earl Bamber durant la cinquième heure de course.

Leurs coéquipiers de la BMW n°46, Valentino Rossi, Maxime Martin et Ahmed Al Harthy ont également abandonné après avoir été victimes d’un accident dans le virage des Fagnes lorsque René Rast a accroché Phil Hanson plus tôt dans la course.

La prochaine étape du calendrier du WEC sera la plus grande course de la saison, les 24 heures du Mans, qui se dérouleront sur le célèbre circuit de la Sarthe du 12 au 16 juin.

Vidéo du crash :