Sébastien Ogier (Ford Fiesta) a pris la tête de l’ADAC Rallye Deutschland après avoir remporté la première spéciale du vendredi matin.

Le Français s’est montré plus rapide d’une seconde que son rival Thierry Neuville (Hyundai i20), lui-même 7/10e devant Ott Tänak (Toyota Yaris), leader du rallye durant la nuit. Grâce à son scratch, Sébastien Ogier relègue Ott Tänak en deuxième position du général pour 8/10e de seconde. Thierry Neuville pointe à 1’’3 de l’Estonien.

Les concurrents ont été accueillis par des routes sèches, à la grande joie de Sébastien Ogier, sixième après la courte super-spéciale de St. Wendel hier soir.

« C’est très serré », a-t-il confié. « Les sensations étaient bonnes, mais il n’y a pas beaucoup d’adhérence ce matin et j’ai eu un peu de sous-virage. »

De nombreux pilotes se sont plaints de la tenue de route, Thierry Neuville indiquant même du sous-virage et du survirage sur sa Hyundai i20. « Je ne suis pas satisfait de mon rythme », a expliqué le Belge. « J’ai un peu souffert de sous-virage et de survirage tout le temps et je ne me suis pas assez engagé sur la spéciale. La voiture bougeait beaucoup et je n’étais pas assez en confiance »

Au volant d’une Toyota Yaris pour la seconde fois seulement sur une manche asphalte, Ott Tänak ne s’est pas senti à l’aise dans les portions rapides : « La stabilité n’est pas géniale, j’espère qu’on va pouvoir améliorer ça. »

Le trio de tête a déjà creusé un petit écart sur ses plus proches poursuivants, handicapés par la terre et les pierres ramenées sur la route par les premiers à s’élancer. Les Toyota Yaris de Jari-Matti Latvala et Esapekka Lappi ont signé les quatrième et cinquième temps, mais le plus jeune garde l’avantage tout en étant à 3’’5 de Thierry Neuville. Malgré ses sensations loin de correspondre à ses attentes, Dani Sordo (Hyundai i20) suit les deux hommes, dans l’ES2 comme au général.