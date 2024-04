6 Heures d’Imola : Ferrari va-t-elle répondre à Porsche à domicile ?

Par Paul Gombeaud 18 avril 2024 - 14:00





La deuxième manche du Championnat du monde d’endurance 2024 a lieu ce weekend sur l’emblématique Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, à l’occasion des 6 Heures d’Imola. C’est la première fois que le WEC se rend au cœur de la région d’Émilie-Romagne depuis sa création.

On y retrouvera les 14 constructeurs engagés cette saison (Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Isotta Fraschini, Lamborghini, Lexus, McLaren, Peugeot, Porsche et Toyota), pour 37 voitures (19 Hypercars et 18 LMGT3) et une liste de 110 pilotes provenant de 28 pays différents.

Cette deuxième manche marquera la première sortie en compétition de la toute nouvelle 9X8 de Peugeot, qui bénéficiera d’améliorations aérodynamiques radicales, notamment l’ajout d’un aileron arrière.

Au total, 12 pilotes italiens s’affronteront à domicile ce week-end, dont le trio de Ferrari AF Corse composé d’Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco et Alessandro Pier Guidi et le duo de Lamborghini Iron Lynx composé de Mirko Bortolotti et Edoardo Mortara. Le héros local et multiple champion du monde de MotoGP, Valentino Rossi, sera également très attendu au volant de la BMW M4 de l’équipe WRT en LMGT3.

Des line-ups modifiés chez Alpine et Cadillac

Il y aura par ailleurs deux changements dans la liste des engagés par rapport à la course inaugurale qui avait été disputée au Qatar. Le premier concerne l’équipage de l’Alpine n°35 où Jules Gounon, vainqueur des 12 Heures de Bathurst, remplacera Ferdinand Habsburg, suite à un accident de ce dernier lors d’une séance d’essais qui a laissé l’Autrichien avec deux vertèbres fracturées.

Le second concerne la Cadillac n°2 qui ne comptera que deux pilotes ce weekend, le Britannique Alex Lynn et le Néo-Zélandais Earl Bamber, et ce car Sébastien Bourdais sera lui à Long Beach dans le cadre du championnat IMSA.

Le circuit, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, se caractérise par son côté old school unique, et regarder les Hypercars parcourir les 4,909 kilomètres sera spectaculaire. Au cours de chaque tour, les pilotes atteindront des vitesses d’environ 312 km/h et seront à plein régime pendant environ 50 % du tour.

C’est Porsche qui s’était imposé lors des 10 heures du Qatar à l’occasion de la manche inaugurale, tant en Hypercar qu’en LMGT3. Cependant, avec autant d’engagés cette année, le constructeur allemand ne manquera pas de prétendants ce weekend.

De plus, avec un tracé très différent et des conditions météorologiques contrastées, cette deuxième manche devrait être une toute autre histoire, et il sera fascinant de voir quelles voitures seront les mieux adaptées au défi unique que représente l’un des terrains les plus sacrés du sport automobile.

La liste complète des engagés (version PDF)

Le programme du weekend

Vendredi 19 avril :

Essais libres 1 : 12h00 - 13h30

Essais libres 2 : 17h15 - 18h45

Samedi 20 avril :

Essais libres 3 : 11h10 - 12h10

Qualification + Hyperpole : 14h45 - 15h55

Dimanche 21 avril :

Course : 13h00 - 19h00