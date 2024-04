6 Heures d’Imola : Toyota remporte une course spectaculaire devant Porsche

Par Paul Gombeaud 22 avril 2024 - 08:46





Pour sa première venue à Imola, le WEC a connu une très belle course marquée par l’apparition de la pluie, qui a totalement chamboulé la hiérarchie de l’épreuve en catégorie Hypercar. Et c’est ainsi Toyota, qui ne disposait pourtant pas de la voiture la plus rapide ce weekend, qui s’est imposé avec la n°7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nyck de Vries pour un rien devant la Porsche Penske n°6, et ce grâce à de bonnes décisions stratégiques lorsque la piste est devenue humide.

Pourtant, Ferrari AF Corse a longtemps mené l’épreuve à domicile avec ses deux voitures et semblait bien partie pour ravir les tifosi, mais une mauvaise stratégie pneumatique, liée à l’apparition de la pluie lors la quatrième heure de course, a finalement vu les Ferrari 499P n°50 et n°51 à rétrograder au classement. Nicklas Nielsen, Miguel Molina et Antonio Fuoco sont remontés ensuite jusqu’à la quatrième finale, Fuoco dépassant la Toyota n°8 après que Brandon Hartley a perdu du temps à la chicane de Tamburello dans le dernier tour.

Le Néo-Zélandais et ses coéquipiers, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa, doivent donc se contenter du cinquième rang. La Ferrari n°51 d’Antonio Giovinazzi, James Calado et Alessandro Pierguidi a elle terminé septième, devant la troisième Ferrari, la n°83 notamment pilotée par Robert Kubica, qui était elle aussi aux avant-postes en début d’épreuve avant de perdre du terrain suite à une pénalité.

Kevin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor, vainqueurs de la première manche au Qatar, conservent leur première place au championnat du monde grâce à une nouvelle performance solide qui leur a permis de se hisser à la deuxième place, après qu’Estre ait longtemps mis la pression sur Kobayashi en fin de course pour finalement échouer à seulement 2 secondes (en réalité 7 suite à l’application d’une pénalité de 5 secondes). Leurs coéquipiers de la Porsche Penske n°5, Matt Campbell, Frederic Makowiekci et Michael Christensen, complètent le podium.

L’équipe BMW M Team WRT a obtenu son meilleur résultat en WEC jusqu’à présent après que Rene Rast, Robin Frijns et Sheldon van der Linde aient franchi le drapeau à damier en sixième position, l’équipe ayant été ralentie par un drive-through en fin de course suite à une infraction dans les stands.

La nouvelle Peugeot 9X8 pilotée par Nico Müller, Mikken Jensen et Jean-Eric Vergne a terminé neuvième au classement général, marquant des points lors de la première course de l’équipe avec l’ajout d’un aileron arrière. Les pilotes Cadillac Racing Earl Bamber et Alex Lynn ont complété le top 10 au volant de la Cadillac V-Series.R.

BMW signe le doublé en LMGT3, Rossi sur le podium

La BMW M4 n°31 du Team WRT d’Augusto Farfus, Darren Leung et Sean Gelael a remporté une belle victoire en jugeant parfaitement les conditions en LMGT3, la première victoire dans cette catégorie pour la marque bavaroise en WEC.

Ils ont réussi à battre la voiture sœur n°46 du Team WRT pilotée par Maxime Martin, Valentino Rossi et Ahmed Al Harthy pour rendre cette journée parfaite pour l’équipe belge. De son côté, la légende du MotoGP décroche un très beau résultat à domicile et sa progression sera intéressante à suivre cette saison.

Grâce à une stratégie audacieuse qui consistait à rester en pneus Goodyear slicks malgré des conditions humides dans le troisième secteur du circuit d’Imola, la voiture n°31 a pu affirmer son autorité dans les deux dernières heures. Farfus a pris la tête à Maxime Martin dans l’avant-dernière heure, après avoir effectué une manœuvre judicieuse sur le Belge à la chicane Variante Alta.

Le podium a été complété par l’équipe Manthey PureRxcing composée de Joel Sturm, Aliaksandr Malykhin et Klaus Bachler qui continuent leur excellent début de saison au volant de la Porsche 911 GT3 R. Les vainqueurs de l’épreuve inaugurale ont mené la course depuis la pole position, mais ils ont perdu la tête lorsqu’ils ont décidé de passer aux pneus pluie au début de la cinquième heure. Ils conservent d’ailleurs la première place du championnat grâce à ce résultat.

La Ferrari 296 n°55 de Vista AF Corse pilotée par Simon Mann, François Heriau et Alessio Rovera a obtenu son meilleur résultat de la saison avec une quatrième place, après avoir mené pendant une courte période aux mains d’Heriau durant la deuxième heure.

Le top 6 est complété par l’Aston Martin de l’équipe Heart of Racing de Ian James, Daniel Mancinelli et Alex Riberas et la McLaren n°59 de l’équipe United Autosports pilotée par Joshua Caygill, Marino Sato et Nicolas Pino.

Le WEC reprendra dans trois semaines en Belgique pour les 6 heures de Spa-Francorchamps (9-11 mai).