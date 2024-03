Peugeot dévoile sa nouvelle 9X8... avec un aileron

Par Franck Drui 25 mars 2024 - 12:55





Après plusieurs milliers de kilomètres d’essais, le Team Peugeot TotalEnergies dévoile la PEUGEOT 9X8 2024 qui effectuera ses débuts officiels en course aux 6 Heures d’Imola (21 avril), deuxième manche du Championnat du monde FIA d’Endurance 2024.

Pour tirer tous les bénéfices de l’évolution du règlement autorisant la monte plus performante de pneumatique 29/34cm différenciée entre le train avant et le train arrière, l’équipe Peugeot Sport a adapté l’aérodynamique de la PEUGEOT 9X8 et reconçu 90 % de la carrosserie, présentant désormais un aileron arrière.

Pour la troisième année consécutive, Peugeot Design et Peugeot Sport ont collaboré pour proposer une livrée très spéciale cent pour cent conçue en interne, qui met l’emblème du Lion, symbole de rapidité, de souplesse et de force, au cœur de la création.

Après une première saison complète en Championnat du monde FIA d’Endurance, ponctuée notamment d’une prestation encourageante au Mans et d’un premier podium (3e) à Monza, puis d’une première course 2024 aux avant-postes à Losail, la PEUGEOT 9X8 a reçu d’importantes évolutions afin de jouer les premiers rôles en 2024 au sein d’une catégorie Hypercar particulièrement concurrentielle, forte de neuf constructeurs et dix-neuf prototypes.

Dans sa première mouture, la PEUGEOT 9X8 avait été conçue selon un cahier des charges qui répondait au règlement technique établi en 2020/2021. Mais entre sa phase d’étude et ses débuts en course à l’été 2022, le règlement a évolué libérant des gisements de performances et certains paramètres de conception ont été revus pour les exploiter au mieux, et atteindre les objectifs ambitieux fixés par le Team Peugeot TotalEnergies.

« Nous étions partis sur des choix qui ne sont plus pertinents aujourd’hui et cet écart de performance n’a pas été suffisamment compensé par la BOP (Balance of Performance) en 2023 », explique Olivier Jansonnie, Directeur technique de Peugeot Sport.

« L’idée était donc de revenir à un choix de concept de voiture beaucoup plus proche de ce que font nos concurrents, de manière à être ensuite équilibré de manière équivalente par la BOP. D’où notamment l’abandon de la monte de pneumatiques au carré 31/31cm, pour adopter à la place des gommes de 29cm de dimension à l’avant et de 34cm à l’arrière. Ce n’est pas à proprement parler une nouvelle voiture car toute la partie châssis a été conservée, mais il y a beaucoup d’évolutions. Pour bien faire travailler les pneumatiques, il a fallu modifier le centre de gravité de la PEUGEOT 9X8, donc déplacer des pièces, travailler aussi sur des allègements… Et pour avoir une balance aérodynamique bien équilibrée, on a du même coup revu la répartition des efforts aérodynamique ce qui nous a conduit à reconcevoir environ 90 % des éléments de carrosserie avec notamment la greffe d’un aileron arrière. En plus de cela, on a profité de cette nouvelle homologation pour inclure un certain nombre d’évolutions de fiabilité et de performance pour mettre toutes les chances de notre côté. »

C’est fin mars 2023 que la décision a été prise d’apporter des évolutions radicales pour la saison 2024. Toute l’équipe Peugeot Sport a dès lors travaillé d’arrache-pied pour reconcevoir une voiture en parallèle de sa participation à la campagne mondiale 2023. « C’est un projet dans le projet, qui a ajouté une charge de travail importante pour l’équipe », poursuit Olivier Jansonnie. « Mais nous avons pu compter sur un engagement total du Team Peugeot TotalEnergies et nous avons hâte de démontrer le résultat de ces efforts. L’objectif est clairement de revenir dans le match et de jouer régulièrement le podium, voire la victoire. »

Ces évolutions ont été l’occasion de poursuivre la collaboration engagée il y a 4 ans avec Peugeot Sport : « Après un design élégant et épuré marquant le retour de Peugeot en Endurance en 2022, puis la livrée 2023 réalisée par l’artiste visuel Demsky, célébrant à la fois le Centenaire des 24 Heures du Mans et les 30 ans du triplé Peugeot au Mans, nous avons imaginé un design qui s’appuie sur un motif déclinant la « tête de lion » à différentes échelles », détaille Matthias HOSSANN, Directeur du Design Peugeot. « Ce graphisme symbolisant une « meute de lions » incarne le sens du collectif qui représente parfaitement les valeurs de l’Endurance. Nous avons souhaité mettre en avant cet esprit d’équipe et toute la richesse des talents du team. Le design est décliné en différentes échelles et différentes couleurs issues de la charte Peugeot Sport autour du noir, gris, blanc et kryptonite. Ce thème est également déployé sur une ligne de produits lifestyle développée par l’équipe de graphistes Peugeot. »

Après une ultime apparition aux 1812 km du Qatar, première manche du Championnat du monde FIA d’Endurance 2024, qui a confirmé la montée en puissance du Team Peugeot TotalEnergies, la PEUGEOT 9X8 version 2023 va laisser place à la version 2024 à partir des 6 Heures d’Imola, deuxième course de la saison FIA WEC, le 21 avril prochain. Sur le mythique Autodromo Enzo e Dino Ferrari d’Imola, Peugeot avait signé un doublé retentissant en 2011...

Linda Jackson, Directrice Générale de Peugeot

« 2023, première année complète du Team Peugeot TotalEnergies en Championnat du monde FIA d’Endurance, aura été une année enrichissante pour toute l’équipe qui s’est structurée et qui a montré sa détermination et sa passion, même dans des moments difficiles. Pour 2024, l’objectif reste inchangé : gagner des courses ! Nous savons la concurrence encore plus ardue mais notre équipe a travaillé très dur pour développer une PEUGEOT 9X8 évolution 2024 qui reflète parfaitement les valeurs de la marque. L’énergie et le travail déployés par le Team Peugeot TotalEnergies est inestimable. Nous sommes fiers de faire partie de cette nouvelle ère de l’Endurance et nous voulons y laisser notre empreinte. »

Jean-Marc Finot – Stellantis Motorsport Senior VP

« Je tiens tout d’abord à féliciter et à remercier toute l’équipe Peugeot Sport pour son excellent travail. C’est une véritable prouesse que d’avoir pu reconcevoir une partie de la voiture en un temps record tout en assurant l’exploitation de la saison 2023. La PEUGEOT 9X8 avait été imaginée selon la réglementation 2020/2021 quand les LMH étaient nécessairement équipées de pneumatiques « au carré ». Puis le règlement a évolué pour permettre à certains concurrents de monter des pneus plus gros à l’arrière. On pensait que la BOP suffirait à compenser notre handicap d’architecture, mais ce ne fut pas le cas. Il était donc nécessaire de redessiner une partie de la voiture pour l’adapter aux nouvelles dimensions de pneumatiques. Nous avons dû déplacer le centre de gravité de l’auto, revoir la répartition des efforts aérodynamiques, greffer un aileron, travailler sur des allègements... La simulation et les premiers roulages ont démontré qu’il y avait plus de performance. Par conséquent, on espère rester dans le peloton de tête sans pour autant être en limite de BoP avec un poids minimum et une puissance maximum. »

Pour retrouver toutes les explications d’Olivier Jansonnie sur la PEUGEOT 9X8 2024, voici une vidéo explicative. Sous la vidéo, retrouvez d’autres photos de la 9X8 version 2024