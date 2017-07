Toto Wolff et Mercedes ont bien pris note de la décision de la FIA de ne pas infliger davantage de sanctions (sportives) à Sebastian Vettel, suite au coup de roue donné par l’Allemand à Lewis Hamilton à Bakou.

Cette décision est bien acceptée par la marque à l’Etoile, comme l’explique le directeur de l’équipe aujourd’hui.

"Chaque formidable saison de Formule 1 est marquée par une grande rivalité. L’année dernière, c’était notre bataille interne entre Lewis et Nico et cette année, il semble que ce soit la lutte entre Ferrari et Mercedes et Lewis et Sebastian. Aussi calme que cela a pu commencer, ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que la rivalité finisse par devenir plus féroce et controversée. Ce moment est arrivé à Bakou et nous avons vu les résultats de cette tension sur la piste," dit-il.

"Nous sommes passés à autre chose maintenant et c’est un chapitre clos en ce qui nous concerne. L’audience de lundi s’est déroulée entre la FIA et Sebastian et cela a abouti à la conclusion que nous avons tous lu. Mais, de notre côté, notre attention depuis Bakou a été de régler nos propres problèmes, en examinant à la fois le design et les procédures autour de notre repose-tête, qui a coûté à Lewis la victoire il y a deux semaines."

"Il y a un grand respect entre Mercedes et Ferrari, deux marques emblématiques de la course automobile, non seulement en raison de la bataille difficile sur la piste, mais parce que nous visons le même objectif : voir la Formule 1 s’épanouir. Les nouveaux propriétaires auraient difficilement pu demander un meilleur début pour cette nouvelle ère de la F1 que cette bataille épique entre Mercedes et Ferrari. Ajoutez à ça une équipe Red Bull qui peut également gagner et cela fait de la Formule 1 un grand spectacle."