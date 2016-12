Renault avait prévenu : 2016 serait une année de transition et, avec 8 petits points inscrits par ses titulaires Kevin Magnussen et Jolyon Palmer, le constructeur français n’a effectivement pas pu faire de miracles. Mais la saison prochaine pourrait également être du même calibre à en croire Nico Hülkenberg, qui viendra remplacer Magnussen en 2017.

« Je pense que l’an prochain sera toujours une année de reconstruction. Il faut être réaliste, cette saison a été plutôt difficile. Quand Renault a racheté l’équipe l’an dernier, la situation était très délicate et ils n’ont pas pu faire grand-chose niveau développement. J’espère que pour 2017, Renault est déjà un petit peu mieux, mais je ne m’attends pas à ce que nous soyons directement dans les six premiers. Et atteindre le top 10 sera probablement difficile aussi. »

Mais le constructeur français y met les moyens : l’usine d’Enstone est en train d’être agrandie d’environ 800 m² pour abriter l’expansion de presque tous les départements et en parallèle, les structures ont évolué à Viry-Châtillon.

« Tout ça prend du temps, reprend Hülkenberg. Il faut reconstruire ses infrastructures et recruter les bons éléments pour développer la voiture. » Et c’est ainsi que Renault a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir recruté Ciaron Pilbeam en provenance de McLaren pour occuper le poste d’ingénieur de course principal.