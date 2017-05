Red Bull attend maintenant très clairement que les choses bougent du côté de Renault, et il n’y a presque pas une journée qui passe sans que l’équipe autrichienne ne mette la pression sur son motoriste, d’une façon ou d’une autre.

Cela se passe cette fois dans le rapport du debriefing après le Grand Prix d’Espagne.

"Max était à 6 dixièmes seulement de la pole à Barcelone, ce qui est bien plus proche que lors des dernières semaines. De manière plus significative, notre voiture avec ses évolutions arrêtent de jouer la diva est est bien plus constante, dans une plus grande variété de conditions. Cela est de bon augure pour la suite de la saison quand nous aurons un moteur compétitif," peut-on lire chez Red Bull.

L’évolution du moteur Renault était tout d’abord attendue pour le Canada mais elle est repoussée, pour des raisons de fiabilité.

Un ingénieur de Red Bull confiait que, si le moteur Renault était libéré à son plein potentiel, il serait au niveau du Mercedes et du Ferrari.

"Nous avons réduit un peu plus de 60% de notre écart sur les deux équipes de tête," ajoute Helmut Marko. "Nous aurons de grosses évolutions en Autriche, en juillet, où nous espérons disposer du nouveau V6 de Renault."

"Bien entendu, nous espérons que cette évolution puisse arriver avant notre Grand Prix à domicile."

Vous avez dit pression ?