Cyril Abiteboul l’a assuré aujourd’hui : il n’est pas question de voir Robert Kubica remplacer, à effet immédiat, Jolyon Palmer après la pause estivale, même si le test du Polonais chez Renault F1 se passe bien la semaine prochaine.

Cela a évidemment rassuré Jolyon Palmer, aujourd’hui, dans le paddock du Hungaroring.

"Bien entendu, Cyril m’a dit qu’il n’avait pas de plan pour mettre Kubica dans ma voiture," dit le Britannique lorsqu’on lui demande si cela l’a soulagé.

"Pour moi, rien ne change. Il m’a appelé pour me dire que Kubica allait faire un essai, ce qui est normal, je peux comprendre pourquoi."

"Mais pour moi, cela veut juste dire que je peux prendre des vacances un peu plus longues et revenir encore un peu plus reposé à Spa. C’est une bonne chose pour Robert, pour moi c’est un jour de moins dans la voiture mais rien ne va changer. Je suis juste impatient de faire une bonne 2e moitié de saison."

Palmer n’a en effet marqué aucun point encore cette année.

"Ce week-end est une bonne chance d’être en Q3, avec les évolutions qui seront aussi sur ma voiture, sur un circuit que j’aime. Silverstone était déjà un bon week-end pour moi, même si je n’ai pas pu prendre le départ. J’avais une bonne chance de marquer des points. Donc mon but c’est de rentrer en Q3, marquer des points et partir en vacances sur un bon résultat."