Comme nous vous le rapportions ce matin, Ron Dennis et McLaren sont bien arrivés à un accord pour que le Britannique revende ses parts qu’il possédait dans McLaren Technology Group et McLaren Automotive.

La nouvelle a été officialisée il y a quelques minutes. Cette revente permet de créer un unique groupe McLaren, groupe qui s’est porté acquéreur des parts de Ron Dennis. Mumtalakat Holding Company et TAG Group restent les deux actionnaires majoritaires de McLaren et c’est le sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa qui en devient le président exécutif.

Ron Dennis va bien perdre son rôle au conseil d’administration et n’aura donc plus aucun poste au sein de McLaren Group.

"Je tiens à rendre hommage à l’immense contribution de Ron à l’histoire et aux succès de McLaren au cours des 37 dernières années," commente Mohammed bin Essa Al Khalifa.

"Dès qu’il a repris la direction de l’équipe à la fin de l’automne 1980, il était tout à fait clair qu’il s’agissait d’un homme dont l’ambition était de surpasser les réalisations de tous les précédents patrons de la Formule 1. Avec Mansour Ojjeh, du groupe TAG, que Ron a présenté à McLaren et dont le soutien a été inestimable pour son succès depuis un tiers de siècle, Ron a réécrit les records de la F1 dans les années 80 et 90, remportant des Grands Prix et des championnats du Monde comme s’il s’agissait d’une routine. Mais ce n’était pas une routine : c’était en fait le résultat d’une réflexion intelligente et d’une énorme quantité de travail extrêmement difficile à réaliser."

"Cette éthique de travail reste une valeur de McLaren et je suis très fier d’assumer maintenant le poste de président exécutif, à côté de Mansour, le directeur principal du Comité exécutif, qui continuera de travailler avec moi pour conduire le Groupe McLaren à de nouveaux succès.

"Dans un avenir proche, viendra le temps de décrire nos plans, car les mois et les années à venir seront un moment extrêmement passionnant dans l’histoire de McLaren. Mais maintenant, aujourd’hui, il est approprié de faire une pause pour exprimer notre gratitude à Ron. Donc, au nom de McLaren et de tous ceux qui travaillent avec nou, puis-je dire deux mots sincères : merci Ron."

Il a tout de même été précisé que Mike Flewitt, Jonathan Neale, Zak Brown et Eric Boullier continuent (pour le moment) dans leurs rôles actuels.