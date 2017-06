Fernando Alonso était dans les points à Montréal quand, à deux tours de l’arrivée, son moteur Honda a encore fait défection. C’est une panne de plus pour l’Espagnol, et d’autant plus rageante que le compteur points était enfin proche de se débloquer pour McLaren. C’est déjà la 10e fois qu’une monoplace orange ne voit pas l’arrivée cette saison.

Bien évidemment, cet abandon envenime plus encore les relations entre McLaren et Honda, devenues exécrables ces derniers jours.

Après la course, Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, confirmait encore une fois que l’écurie de Woking envisageait un divorce avec Honda si la situation n’évolue pas dans les prochaines semaines.

« Il nous faut simplement discuter des différentes options qui sont sur la table, des différentes choses que nous pouvons peut-être faire pour régler cette situation. »

« Cet abandon nous renforce dans notre volonté de ne pas rester assis à attendre que des bonnes nouvelles arrivent. Nous devons être proactifs. »

Est-ce à dire qu’un divorce avec Honda pourrait-il être annoncé dès le prochain Grand Prix à Bakou ?

« Non, probablement pas. Nous devons voir comment nous nous reprenons durant les quelques prochaines courses. »

Fernando Alonso, après son abandon, a choisi de se consoler en passant du temps dans les tribunes canadiennes. L’Espagnol, toujours très populaire, évoquait un « moteur embarrassant » à sa radio en pleine course.

Après l’arrivée, le double champion du monde a confirmé qu’il lui faudrait sans doute commencer la prochaine course en dernière ligne, en raison de changements d’éléments moteur.

« C’est un problème pour l’équipe. Quant à nous, les pilotes, nous essayons de conduire aussi vite que nous le pouvons. Nous essayons de faire notre mieux. »

« Jenson a commencé en dernière position à Monaco après un changement d’unité de puissance. Nous avons perdu ce dimanche des points en raison d’un problème moteur. Nous partirons probablement dernier à Bakou. »

« Ce sont des temps difficiles. »