Nick Chester, directeur technique châssis de Renault F1, dresse un bon bilan des évolutions testées sur la RS17 à Silverstone. De quoi mettre en confiance le Britannique avant le prochain Grand Prix, le dernier avant la pause estivale : la Hongrie.

"A Silverstone, nous avions d’importantes évolutions aérodynamiques et nous nous attendions à voir des améliorations sur le plan de l’adhérence générale et de la stabilité. Nous avons rendu la monoplace plus maniable avec davantage d’appuis," explique-t-il.

"Cela nous a permis d’accomplir un grand pas en avant et d’après nos mesures, nous sommes plutôt confiants dans la poursuite cette dynamique."

Les défis du Hungaroring sont pourtant bien différents...

"C’est un circuit sinueux et étroit sur toute sa longueur, à l’exception de la longue ligne droite des stands. On y retrouve de nombreuses courbes à basse et moyenne vitesses requérant une bonne stabilité en entrée de virage et une traction optimale en sortie. C’est assez dur sur les pneus à l’avant et à l’arrière. On pourrait dans l’ensemble évoquer un tracé difficile. Et comme ce n’est pas la piste la plus fréquentée, la surface est un peu verte avant de s’améliorer au fil du week-end."

Renault F1 a aussi eu le temps de démonter la voiture de Jolyon Palmer, qui a manqué le départ de la course à Silverstone. Chester révèle qu’il s’agit d’une pièce à quelques centimes d’euros seulement qui a mis la monoplace du Britannique au tapis avant l’heure.

"Cela était dû à quelque chose d’aussi simple qu’un joint torique du système hydraulique. Nous avons étudié attentivement comment cela s’est produit pour nous assurer que cela n’arrive plus à l’avenir."

Chester confirme enfin que "les deux RS17 auront le nouveau fond plat validé" en Hongrie.

"Nous évaluerons également une évolution de la carrosserie à l’avant ainsi qu’un système de refroidissement modifié," conclut-il.