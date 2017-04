Fernando Alonso n’est pas un pilote heureux chez McLaren et son désir de participer aux 500 miles d’Indianapolis en lieu et place du Grand Prix de Monaco montre le malaise entre McLaren, Honda et l’Espagnol.

Alonso a d’ailleurs discuté, de manière animée, avec le responsable de Honda F1, Yusuke Hasegawa, après la 3e casse du MGU-H ce week-end à Bahreïn, après les qualifications. Plutôt un monologue de l’Espagnol qu’une vraie discussion.

Et Alonso a même enfoncé le clou à la sortie : "c’est dommage d’avoir un tel problème de moteur avec le châssis que nous avons. Nous avons d’ailleurs prouvé avoir l’un des meilleurs châssis du championnat lors de ces 3 premières courses."

Alors que McLaren satisfait à ses envies de faire Indy "pour le calmer", Alonso a quand même commencé à discuter avec Renault pour un éventuel retour puisque le constructeur vise le titre en 2019.

"Après l’été, je réfléchirai et je prendrai une décision sur ce que je ferai l’an prochain" a seulement déclaré le pilote.

"Je veux gagner des courses, je suis là pour gagner, je ne veux plus être cinquième ou sixième. Je pense que je suis à mon meilleur niveau de pilotage actuellement et je n’ai qu’un objectif pour l’an prochain : me battre pour le championnat".

Un objectif qui sera difficile puisque les places dans les équipes de pointe que sont Mercedes et Red Bull sont très chères actuellement, et qu’un retour chez Ferrari est exclu.

Des rumeurs ont commencé à faire surface dans certains médias étrangers : "Les Français seraient intéressés par l’Espagnol et les premières discussions ont déjà eu lieu. Renault veut le ramener à la maison et en faire l’équipier de Nico Hulkenberg en 2018."

Si aucun commentaire n’a été fait par Renault, le manager d’Alonso aurait été vu en discussion avec Cyril Abiteboul dans le motorhome jaune.