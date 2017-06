Fernando Alonso était sur le point de marquer le point de la dixième place lorsque son moteur Honda rendit l’âme à deux tours de la fin.

"La première chose à laquelle j’ai pensé, c’est que j’aurai droit à la dernière place sur la grille de départ de la prochaine course," déclare Fernando Alonso qui commence à maudire le constructeur japonais. "Je ne sais pas si ce moteur s’est amélioré, je ne travaille pas pour Honda et je ne suis pas concepteur de moteur."

"Cette course a été difficile à cause de notre manque de puissance. On nous dépassait alors que nous n’étions qu’à la moitié de la ligne droite. C’est dangereux lorsqu’il y a une telle différence de vitesse en ligne droite. Mais j’étais dans les points avant d’abandonner. C’est pas grave, on essayera la prochaine fois," ajoute le champion espagnol.

"Je suis en F1 depuis 16 ans et ce point n’aurait pas changé ma vie, mais celle de l’équipe oui. Tôt ou tard, il faudra commencer à marquer des points afin de récompenser le travail que les mécaniciens font jour et nuit. Ils n’arrêtent pas de remplacer les moteurs, surtout cette année. C’est pour eux que je fais le maximum, c’est pour eux que je veux marquer des points" conclut-il.