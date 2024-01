GT Manager 24 : Un nouveau jeu de gestion sur le WEC

Par Emmanuel Touzot 25 janvier 2024 - 13:24





Après deux itérations de F1 Manager sur PC et consoles, un nouveau jeu de gestion sur le sport automobile va voir le jour cette année. GT Manager 24, c’est son nom, permettra de prendre le contrôle d’une équipe de course en endurance.

En effet, ce titre dont la date de sortie est encore inconnue aura les licences officielles du WEC, de l’IMSA ou encore du GT World Challenge Europe. Au total, il y aura 30 voitures officielles, prototypes et GT, ainsi que de nombreux pilotes et équipes existants.

Le jeu proposera des courses rapides et des courses d’endurances, aura une gestion de la dégradation, des stratégies et de la météo, mais aussi celle des pilotes et de leur fatigue dans le cas des courses d’endurance.

Les championnats se répartiront en cinq catégories : GT4, GT3, GT2, GTE et Hypercar. Comme toujours dans ces jeux-là, il faudra gérer le développement de la voiture ainsi que l’aspect financier de l’équipe.

"Dans GT Manager 24, les joueurs forment l’équipe de course de leurs rêves, en les recrutant et en les gérant à travers le jeu" annonce le studio. "Ils pourront aussi chercher des sponsors pour financer leurs améliorations et porter les performances de leurs véhicules à un tout autre niveau."

"Les jours de courses, la pit lane se transforme en une danse d’une précision délicate, où les joueurs doivent combiner passion et stratégie, le sort de l’équipe reposant exclusivement sur leurs compétences."

C’est le studio lyonnais Tiny Digital Factory, déjà créateur de la version mobile du jeu, qui s’est chargé de cette version, qui n’est pas un portage mais bien un tout nouveau titre. GT Manager sortira dans le courant de l’année 2024 sur PC, via la plateforme Steam.