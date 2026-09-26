F2, Bakou, Course Principale 2 : Camara hérite de la victoire et conforte sa première place au championnat

Rodin occupe une nouvelle fois la première ligne, mais aujourd’hui c’est Stenshorne en pole devant Dunne. Tous deux gardent leur position respective au départ mais la voiture de sécurité entre déjà en piste. Bennett est parti en tête à queue avec Bilinski et une Van Amersfoort au premier virage et le Britannique doit abandonner. Au re-start, Camara tente de passer Dunne au premier virage, bloque ses roues, mais parvient à éviter le contact avec les barrières.

Quelques tours plus tard, Miyata stoppe sa monoplace en piste dans le deuxième secteur et Dunne rentre aux stands effectuer son arrêt obligatoire, tandis que Stenshorne et Camara continuent. La voiture de sécurité virtuelle est mise en place juste après et on dit à Dunne à la radio qu’il a ainsi gagné 13 secondes. Pourtant, quand Stenshorne s’arrête après la reprise de la course, il parvient à ressortir devant son équipier, même si avec les pneus froids il se fait doubler par Dunne au virage 2.

Inthraphuvasak a touché le mur au virage 15 et s’est arrêté au virage suivant la voiture de sécurité virtuelle est de nouveau mise en place et, de ce fait, Camara ne peut pas s’arrêter aux stands. Le Brésilien s’arrête dès le drapeau vert et il ressort plusieurs secondes devant Dunne. L’Irlandais se rapproche toutefois nettement de Camara et parvient à le dépasser au 12è tour. Mais catastrophe pour Dunne : il écope de cinq secondes de pénalité pour avoir mordu la ligne blanche de l’entrée des stands.

En lutte pour le titre, Tsolov est bien remonté après les arrêts aux stands : 11è sur la grille, il remonte maintenant rapidement sur Stenshorne, troisième. Dunne a été averti de sa pénalité et tente de creuser l’écart, mais Camara s’accroche pour rester dans sa zone DRS. Après un premier essai infructueux, Tsolov dépasse Stenshorne au premier virage et il va essayer de rattraper son rival Camara devant lui. Les écarts sont très serrés entre les trois premiers, qui sont également les trois premiers au championnat, et ils donnent tout jusqu’à la ligne d’arrivée, Tsolov touchant même le mur, sans dommage.

Finalement, si Dunne franchit la ligne d’arrivée en premier, c’est Rafael Camara qui hérite de la victoire suite à la pénalité de l’Irlandais. Tsolov finit deuxième juste dans les roues de son concurrent pour le titre et accuse à présent sept points de retard au championnat. Dunne doit se contenter de la troisième place, devant son coéquipier Stenshorne. Plus loin, on retrouve Van Hoepen en cinquième position, puis Boya, Beganovic et Leon. Mini et Bilinski concluent ce top 10.