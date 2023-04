F2, Melbourne, Qualifications : Iwasa maîtrise les éléments

Par Camille Komaël 31 mars 2023 - 20:01





Pour la première fois de son Histoire, la Formule 2 se rend à Melbourne et c’est le héros local Jack Doohan qui a signé le meilleur temps en essais libres, devant Hadjar. Mais la séance de qualifications se déroule dans des conditions totalement différentes, avec la pluie qui tombe sur l’Albert Park. Après seulement cinq minutes, le premier drapeau rouge est déjà brandi : Bearman a tapé le mur entre les virages 8 et 9 tandis que Crawford a endommagé l’aileron avant de son Hitech. Personne n’a encore eu le temps de signer un chrono.

Pendant le drapeau rouge, la pluie se calme un peu et la voiture médicale tourne en piste pour évaluer les conditions : la session peut reprendre, et Bearman peut même revenir en piste, PREMA ayant déjà réparé sa monoplace. Doohan est le premier à prendre la pole provisoire, mais Vesti améliore le chrono de l’Australien. Les conditions s’améliorent et forcément par conséquent les chronos également : c’est désormais Hadjar qui a la pole provisoire.

Cependant, les conditions restent délicates et Bearman et Boschung nous offrent des excursions hors piste, sans grande conséquence. A mi-séance, c’est Iwasa qui détient le meilleur temps, devant Crawford, Hauger, Hadjar et Doohan. Les pilotes rentrent alors aux stands pour chausser des pneus neufs et encore une fois cela se sent au retour en piste : les chronos ne cessent de s’améliorer. Martins prend d’abord le meilleur temps, avant que Pourchaire n’améliore celui-ci que de quatre millièmes ! Iwasa s’empare de la pole provisoire pour six dixièmes... avant que le deuxième drapeau rouge n’arrête une nouvelle fois la session.

Martins a tapé le mur entre les virages 5 et 6 et cette fois la séance ne repartira pas. Iwasa sera donc en pole de la course principale dimanche, devant les deux ART de Pourchaire et Martins. Joli quatrième temps de Hadjar, qui sera néanmoins pénalisé demain sur la grille de la course sprint pour avoir gêné Stanek. Maloney et Bearman suivent le Français de très près tandis qu’Arthur Leclerc signe le septième chrono, devant Maini, Crawford et Hauger.