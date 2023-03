Porsche officialise le line-up de la 3e 963 officielle au Mans

Par Emmanuel Touzot 29 mars 2023 - 17:39





On savait déjà que Porsche engagerait trois 963 officielles en catégorie Hypercar au mois de juin à l’occasion des 24 Heures du Mans. On savait aussi que Felipe Nasr en serait l’un des pilotes, mais on ne connaissait pas l’identité de ses futurs coéquipiers.

Porsche a officialisé la présence de Nick Tandy, mais surtout de Mathieu Jaminet. Avec Kevin Estre et Frédéric Makowiecki, il sera le troisième Français aligné par Porsche de manière officielle, un dans chaque voiture.

Jaminet a impressionné par ses relais agressifs dans le trafic lors des 12 Heures de Sebring en IMSA, où il dispute la saison complète au volant d’une Porsche 963 Hybrid. Il aura donc l’occasion de disputer pour la deuxième fois les 24 Heures du Mans.

Avec la n°5 et la n°6, Porsche engagera la n°75, celle de Jaminet donc, pour célébrer ses 75 ans d’existence. A noter que celle-ci arborera une livrée hommage qui devrait faire écho à une décoration historique utilisée par le constructeur dans la Sarthe.