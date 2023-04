F2, Melbourne, Sprint : Hauger résiste à Crawford

Par Franck Drui 1er avril 2023 - 11:24





Après une séance de qualifications perturbée par la pluie, le soleil est revenu sur Melbourne pour la course sprint, mais il a plu avant la course, et si la trajectoire est sèche, quelques portions de la piste restent humides. Avant même le départ de la course on observe les premiers abandons : Boschung et Fittipaldi sont tous les deux sortis au virage 8 lors de leur tour de mise en grille. Maini part également en tête à queue mais peut rejoindre sa troisième position sur la grille. Devant lui, Hauger et Crawford se partagent la première ligne.

Le départ se passe sans encombre et Dennis Hauger conserve la tête de la course devant Crawfordet Maini. Crawford attaque fort sur le premier tour mais ne parvient pas à passer le Norvégien. Plus loin derrière, le poleman de demain, Iwasa, bloque ses roues et crève un pneu : il chute logiquement à la dernière place du classement. Maloney plonge à l’intérieur de Bearman au virage 11 et s’empare de la sixième place.

Le DRS n’est autorisé qu’à partir du septième tour et immédiatement Leclerc en profite pour attaquer Maini : le Monégasque passe mais l’Indien reprend ensuite sa troisième place. Arthur Leclerc continue de mettre la pression sur Maini et tous deux sont rejoints par Martins et Maloney, eux-mêmes poursuivis par Bearman, Hadjar et Vesti.

Alors qu’il reste dix tours, on prépare les pneus pluie dans les stands, au cas où, quelques gouttes étant signalées. C’est le moment que choisit Maloney pour porter une magnifique attaque sur Martins par l’extérieur au virage 9 ! Le Français se retrouve immédiatement sous la menace de tout le train derrière mais la voiture de sécurité va lui accorder un temps de répit : Doohan est parti en tête à queue après un contact avec Correa (qui écopera d’une pénalité) et est bloqué en piste. Hadjar aura tout juste eu le temps de passer Martins avant que la course ne soit neutralisée jusqu’à l’avant-dernier tour.

Certains pilotes hors des points ont tenté le pari des pneus pluie pendant la voiture de sécurité. Les nuages sont en effet de plus en plus menaçants et les conditions en piste deviennent glissantes : Correa et Benavides partent d’ailleurs en tête à queue sous la voiture de sécurité. Hauger gère bien sa relance de course et n’est pas attaqué par Crawford. Hors des points, Pourchaire fait une excursion dans les graviers.

C’est donc le Norvégien Dennis Hauger qui s’impose après avoir mené de bout en bout, signant de plus le meilleur tour en course. Crawford et Maini complètent le podium. Arthur Leclerc termine quatrième, devançant de peu Maloney et Hadjar. Un peu plus loin, on retrouve également dans les points Bearman et Vesti.