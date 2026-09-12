F2, Madring, Course Sprint : Première victoire pour Miyata
Fittipaldi et Van Hoepen montent sur le podium
Dino Beganovic a obtenu la pole hier, mais le samedi c’est course sprint, et la grille est donc inversée : c’est le dixième des qualifications qui part en pole, à savoir Fittipaldi. Signalons que Colton Herta ne prendra pas part à cette course. Le pilote américain a terminé les qualifications dans le mur mais ce n’est pas communiqué si les deux événements sont liés.
Au départ, Miyata prend l’avantage sur Fittipaldi et le Japonais s’installe en tête de la course. Mais la voiture de sécurité est déjà déployée : Maini a envoyé Nico Varrone en teête à queue et celui-ci a fini dans le mur, tandis que Montoya et Bennett se sont touchés.
Au re-start, Miyata conserve l’avantage sur Fittipaldi, et plus loin derrière Dunne met la pression sur Camara. Leon et Van Hoepen sont quant à eux en lutte pour la dernière place sur le podium : au septième tour le Néerlandais tente une action au virage 13, sans succès. Deux tours plus tard, Van Hoepen réussit à passer au virage 5, mais Leon reprend sa position au virage 8. Cependant, Leon a coupé un virage et doit rendre la place à Van Hoepen, qui est donc troisième.
Tsolov essaie à son tour de doubler Leon, qui semble en difficulté. Le Bulgare parvient à dépasser l’Espagnol, mais en coupant la chicane, donc il relaisse passer Leon. Mais - surprise ! - à l’accélération au virage 20, Tsolov part en tête à queue, touche le mur, et doit abandonner. La voiture de sécurité revient en piste. Il ne reste que quelques tours de course quand le drapeau vert est de nouveau agité et aucun changement n’interviendra par la suite.
Miyata s’impose donc pour la première fois de sa carrière en F2, devant Fittipaldi et Van Hoepen. Leon a réussi à conserver sa quatrième position, mais il termine suivi de très près par Stenshorne, Camara et Dunne. Huitième, Boya empoche le dernier point du jour.
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