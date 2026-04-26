Un ancien pilote de F1 a lancé une antichambre de la Formule E

L’ancien pilote de Formule 1 Nick Heidfeld fait son retour dans le monde du sport automobile avec une nouvelle casquette, celle de cofondateur d’une toute nouvelle catégorie de course 100 % électrique, dont le lancement est prévu pour 2027.

S’exprimant dans les colonnes du journal Blick, l’Allemand a confirmé que les FG Series, lancées aux côtés de l’ancien directeur d’écurie de Formule E Dilbagh Gill, espèrent revoir la manière de faire du sport automobile.

Cette nouvelle catégorie viendra se glisser sous la Formule E, qui inaugurera l’année prochaines a toute nouvelle quatrième génération de monoplaces, et pourra donc compter sur l’appui des FG Series pour créer un vivier de talents.

"Après ma carrière, je voulais surtout passer beaucoup de temps à la maison. Mais les enfants ont maintenant 15, 18 et 20 ans. Une nouvelle étape de ma vie commence" note Heidfeld, qui détaille comment il a eu l’idée de cette discipline. "Sous la Formule 1, il existe la pyramide bien connue de la F2, la F3 et la F4. Sous la Formule E ? Il n’y a encore rien."

"Nous voulons rendre le sport automobile plus abordable. Et nous voulons offrir aux pilotes la formation la plus complète possible pour tout ce qui les attend par la suite."

L’innovation clé réside dans un modèle de type franchise, où les voitures restent la propriété de la série et sont louées aux équipes : "Cela permet à une même voiture d’être pilotée par deux pilotes différents dans deux catégories distinctes lors du même week-end. Cela réduit les coûts au minimum."

Le concept s’appuie également fortement sur la durabilité et donc par des transports plus vertueux. Mais les finances restent le nerf de la guerre : "Par bateau et par voie terrestre, sans fret aérien coûteux. Jusqu’à présent, mon cofondateur et moi avons investi la majeure partie des fonds."

"Mais pour que le projet décolle vraiment, nous avons besoin de plus d’investisseurs. Nous parlons de plusieurs millions. Même si nous avons quelques économies, c’est une somme trop importante pour tout financer par nous-mêmes."